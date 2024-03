Escuchar

Tras el cierre del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, el pasado viernes 8, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno inauguró en simultáneo el Salón de los Próceres, con curaduría de la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei. “Nosotros venimos a honrar a los próceres de nuestra historia, a los que hicieron de la Argentina un país grande, muchos de los cuales fueron ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos”, se oye la voz de la funcionaria en el video de presentación. “Celebramos a los héroes de la Independencia y celebramos a los protagonistas de nuestros mejores años”, prosiguió.

En en Salón de los Próceres no hay mujeres. “Esta administración no va a promover desde el Estado militancias que generan discordia y división entre los argentinos”, recalcó la funcionaria. Un día después, se inauguró en el Museo de la Casa Rosada una muestra dedicada a las esposas de los expresidentes argentinos, Damas primeras, primeras damas 1862 -1989, que se puede visitar de miércoles a domingos de 11 a 18 con entrada libre y gratuita.

Se exhiben imágenes de José de San Martín (pese a los dichos del economista libertario Emilio Ocampo), Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini, Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Justo José de Urquiza, Esteban Echeverría, Juan Bautista Cabral, Bartolomé Mitre, Bernardino Rivadavia, Hipólito Bouchard, Victorino de la Plaza, Facundo Quiroga, Nicolás Avellaneda, Guillermo Brown, Francisco Moreno, Cornelio Saavedra, Martín Miguel de Güemes, Mariano Moreno, Juan Bautista Alberdi, Tumba del Soldado Desconocido de Malvinas y Carlos Saúl Menem.

En redes sociales, hubo expresiones a favor y en contra de la iniciativa que forma parte de la “batalla cultural” librada por el Gobierno. El Instituto Nacional Yrigoyeneano manifestó su “disconformidad y consternación” ante la exclusión del presidente Hipólito Yrigoyen.

LA NACION solicitó la opinión de destacados historiadores e investigadores acerca del flamante Salón de los Próceres en la Casa Rosada.

Beatriz Bragoni

La intervención en la Casa Rosada constituye un acto de provocación convertido a esta altura en estilo de comunicación pública del presidente Milei en tanto se eligió el 8M para difundir el reemplazo de la galería de mujeres distintivas de la vida cultural y política del país por otra integrada solo por varones con o sin credenciales legítimas para ocupar la sede del Poder Ejecutivo Nacional. Además de instalar una vez más las clásicas operaciones políticas e institucionales para activar recuerdos u olvidos oficiales, el hecho que haya sido presentada por Karina Milei introduce un vector adicional en tanto se trata de una funcionaria de extrema confianza del Presidente la que desmonta y al mismo erige y aspira a reglamentar el recuerdo de esos varones y no otros en la nueva liturgia estatal o gubernamental que de manera deliberada incluye a los fundadores de la patria y de la tradición liberal-conservadora del siglo XIX, excluye a los líderes populares del siglo XX y recoge al dos veces presidente Carlos Menem como expresión de un estadio del voto peronista ligado con la reforma del Estado, la apertura económica y la privatización de las empresas públicas, iniciativas todas acompañadas por los reunidos en el partido fundado por Perón, en las provincias y el Parlamento con la sola excepción de algunos pocos díscolos.

Roy Hora

Milei parece convencido de que, para mantener la cohesión de sus seguidores hasta que la agonizante economía argentina comience a dar señales de vida, no tiene mucho más que ofrecerles que alimento para el espíritu. No podía dejar pasar la oportunidad que le ofrecía el 8M (veremos qué se trae para el 24 de marzo). La reformulación del Salón de las Mujeres lleva la marca de su estilo político, tosco y agresivo, con la llamativa novedad de que su hermana Karina es quien aparece en primer plano, al frente de esta operación. Podría haber optado por una reforma menos radical, pues al fin y al cabo también bajó los cuadros de figuras como Mariquita Sánchez de Thompson, Cecilia Grierson y Victoria Ocampo, que no tienen nada que ver con las tradiciones político-ideológicas que el Presidente tanto aborrece. Hay que recordar que el Salón de las Mujeres no era un reducto de chavismo o una incrustación de ideología nacional-popular, sino que reflejaba cierta visión plural de la contribución de las mujeres a la forja de nuestra nación, y es por eso que sobrevivió durante el gobierno de Macri. Milei se fortalece en la confrontación, y por eso su Salón de los Próceres no podía sino ofrecer una visión sesgada y por tanto empobrecida de nuestro panteón nacional. Grandes ausentes: las figuras asociadas con la historia de nuestra democracia. Construyó una visión del pasado misógina, con olor a naftalina. La próxima administración, cuando llegue en 2027, tendrá que plasmar una imagen más acorde con las aspiraciones y los ideales de un país del siglo XXI, que necesariamente debe incluir a todas las personas que hicieron grandes contribuciones, cualquiera sea su género.

María José Navajas

Es otro intento de utilizar los espacios públicos (en este caso la sede del Ejecutivo nacional) como arena de disputa ideológica. Es algo que hizo con frecuencia el kirchnerismo y me parece muy lamentable. En el caso del Salón de las Mujeres debo decir que más allá de que se trataba de un recorte (y que como tal siempre está sujeto a observaciones) había una representación bastante plural de mujeres que tuvieron un papel destacado en nuestra historia y que, por lo tanto, habían hecho méritos para figurar en ese ámbito. No estoy de acuerdo con la decisión de tapar sus imágenes (literalmente es lo que se observa en el video oficial). En cuanto a la selección de figuras históricas, el hecho de tomar como único Presidente de la democracia argentina a un sujeto cuya gestión quedó marcada por la impunidad de los dos atentados terroristas más graves que sufrió la Argentina y por la participación en el tráfico ilegal de armas habla muy mal de nuestro país y del compromiso con los valores democráticos.

María Victoria Baratta

El gobierno es astuto para generar polémica sobre los usos del pasado y para hacerlo en medio de una situación económica delicada. Lo seguirá haciendo, lo hicieron otros también. Este caso me resulta particularmente cuestionable. En nombre de eliminar “militancias que generan división y discordia entre los argentinos”, se decide borrar a las mujeres de la historia el Día internacional de la Mujer. Es una provocación más que un llamado a la concordia. Después, la idea de que la historia la hacen los próceres y los próceres son hombres ya no es del siglo pasado, sino del anterior. Destacar a algunas mujeres y quitar a otras, en línea con reivindicaciones libertarias, hubiera generado polémica, pero no resultaría en este nivel de anacronismo rancio y revanchista. Por otra parte, las figuras de Roca o Menem generan más divisiones en la sociedad que Victoria Ocampo o Mariquita Sánchez, por lo que no parece que se quiera evitar conflictos. Tampoco resulta muy alberdiano el panteón elegido.

Mirta Zaida Lobato

La manipulación política de hechos del pasado es un elemento importante en el plano cultural. Milei, sus funcionarios y sus seguidores no son lobos solitarios dando la batalla cultural en nuestro país. Puede seguirse en diferentes momentos históricos bajo la idea de falsificación histórica. Su enunciación incluye descalificaciones de todo tipo. Las mujeres y las feministas en particular pueden dar cuenta de ello. La eliminación del Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno y su reemplazo por próceres varones se inscribe en ese contexto de antifeminismo de las que Milei es un emergente peligroso por su función pública. El acto protagonizado por Karina Milei, además de ignorar la participación de las mujeres en la construcción de la Nación bajo la idea de “próceres falsos”, le da forma a un relato que busca eliminar otro relato, y trata de impugnar derechos políticos, sociales, económicos y culturales enunciados por las figuras más prominentes del liberalismo entre los siglos XVII y XIX. Los próceres elegidos son los tradicionales héroes que de ningún modo fueron “ninguneados y ocultados”. San Martín, Belgrano, Moreno, Mitre, Sarmiento están ya en el panteón. No hay mujeres, y con la lógica heroica bien podrían haber dejado a una de las niñas de Ayohuma al lado de Belgrano. Este nuevo relato no contribuye a reflexionar sobre cuál fue y es el lugar de las mujeres en la sociedad.

Milei ante la historia argentina

Casi un millar de historiadores e investigadores de la Argentina y del exterior dieron a conocer el documento “Milei ante la historia argentina”, donde se critican los “usos del pasado” que hace el Gobierno. Señalan, además, los “peligros” que entrañan para el futuro del país.

“Desde el 10 de diciembre de 2023, fecha de asunción del presidente Javier Milei, asistimos a una prolija tarea de demolición del Estado y las instituciones republicanas, federales y democráticas, así como del sistema legal que garantiza la vida cotidiana de millones de personas -se lee al inicio del documento-. Se trata del ataque deliberado a una convivencia trabajosa, a la división de poderes y a la democracia. La actual política amenaza todo aquello que es patrimonio de la sociedad argentina en términos culturales, materiales, ambientales y territoriales. Cínicamente, la retórica gubernamental convierte esta destrucción en una obra salvadora y modernizadora, aunque huele a receta vieja, fracasada y rancia”.

Si bien los firmantes admiten que la llegada al poder de La Libertad Avanza es “síntoma de un profundo malestar social y de deficiencias profundas de la democracia argentina y sus gobiernos”, sostienen que Milei “pone en riesgo el pacto fundante de 1983″.

Indican que el Gobierno “tergiversa y manipula el significado histórico de figuras como Alberdi o Roca, apela a descalificaciones con reminiscencias dictatoriales para quienes no piensan como él y convoca a un ‘Pacto de Mayo’ sin relación alguna con los valores y la historia de la revolución de 1810″. Denuncian que el Presidente “enmarca su misión histórica en la mitografía bíblica mesiánica, recurriendo a argumentos teocráticos, misóginos y esotéricos, y relativiza de “una manera inhumana las consecuencias del terrorismo de Estado”.

“Al usar el pasado como herramienta, Milei no es original; ni siquiera en su forma autoritaria y radical de interpretarlo”, postulan los firmantes y remarcan: “El presidente Javier Milei no es un refundador, sino un destructor. No es un mesías, sino un agresor”. El documento completo se puede leer en este enlace.