Esta semana seleccionamos una serie de libros informativos y de divulgación sobre temas que apasionan a chicas y chicos: la inteligencia artificial, big data, los animales y los pedos. Sí, leyeron bien: los pedos, gases, flatulencias, ventosidades o como cada uno le diga “al aire que sale por el culete”, como propone el autor catalán Víctor Aldea en su divertida guía. Y ojo, para que nadie diga “¡qué barbaridad! ¿Por qué hacen libros infantiles sobre los pedos?”, el libro cierra con unos versos del poeta español Francisco de Quevedo, que “un buen día del año 1628 se le ocurrió escribir un poema sobre nuestro tema preferido”.

El fragmento citado dice así: “Alguien me preguntó un día / ¿qué es un pedo? / Y yo le contesté muy quedo: / el pedo es un pedo, / con cuerpo de aire y corazón de viento / el pedo es como la nube que va volando / y por donde pasa va fumigando (…) El pedo es aire, el pedo es ruido / y a veces sale por un descuido. / El pedo es fuerte, es imponente / pues se los tira toda la gente”.

¡Qué buena pregunta! Maqueta

¿Para qué sirve un pedo?, con texto de Víctor Aldea e ilustraciones de Cristina Losantos (Corimbo). ¡Qué buena pregunta! Confieso que nunca me lo había planteado. Al menos, no de la original manera en la que el autor aborda este tema delicado, del que no solemos hablar mucho en público porque nos morimos de vergüenza. Justamente para enfrentar la cuestión, Aldea propone quince respuestas geniales a la pregunta del título. Una es: “Para llenar de burbujas el agua de la piscina”. Otra: “Para volar cometas si una tarde de otoño no sopla el viento en la playa”. Un libro divertido e irreverente que, como dice la experta colombiana Yolanda Reyes, fascinará a chicos, medianos y grandes.

Los títulos recientes de la colección ¿Querés saber?, de Eudeba Collage

¿Querés saber? (Eudeba). A veinte años de su lanzamiento y bajo la dirección de la escritora e investigadora Paula Bombara, la colección de divulgación científica infantil de Eudeba presenta cinco nuevos títulos: ¿Querés saber qué es el lenguaje? y ¿Querés saber cómo se usa el lenguaje?, de Carolina Tosi con ilustraciones de Cucho Cuño; ¿Querés saber qué es la inteligencia artificial? y ¿Querés saber qué es la big data?, de Antonio Vázquez Brust ilustrado por Marcos Vergara, y Los números también cuentan historias, de Bombara y Pablo Amster, con ilustraciones de Esteban Canepa.

Con un estilo coloquial pero riguroso, todos acercan a chicas y chicos al mundo de la ciencia, biología, la astronomía, entre otros temas, con textos escritos por especialistas e ilustrados por dibujantes argentinos. La cita es el miércoles 6, a las 18, en la librería central de Eudeba (Av. Rivadavia 1573) con la participación de Amster, Canepa, Vázquez Brust, Tosi, Vergara y Chucho Cuneo. La coordinación estará a cargo de Gabriela Baby.

¿Querés saber qué es la inteligencia artificial?, de Antonio Vázquez Brust (Eudeba). Para todos los que están muy preocupados por los avances de la IA y, también, para los que no tienen idea de qué se trata, este libro responde esas y otras preguntas. El autor parte de 1770, cuando “el inventor húngaro Wolfgang von Kempelen construyó una máquina maravillosa que sabía jugar al ajedrez con la habilidad de un maestro”. ¿Era un robot? No, era un truco de magia, una ilusión con trampa, pero ese invento demuestra ahora que hace mucho tiempo que la idea de la inteligencia artificial ronda la mente humana. A partir de esa anécdota, el autor recorre la historia de la informática (aun cuando no se llamaba así) para llegar al presente con todo lo que aporta la big data y la robótica.

Un libro para combinar con otro del mismo autor, ¿Querés saber qué es la big data?, y, por qué no, con los demás títulos de esta importante colección.

¡A dormir! (como animales) Maqueta

¡A dormir! (como animales), de Kjersti Annesdatter Skomsvold y Mari Kanstad Johnsen (Pípala). Este volumen de gran formato y excelente calidad llega desde Noruega, con ilustraciones de una artista ya conocida por estas tierras a través de los libros publicados aquí por Niño Editor: Mi pequeño gran papá, Afuera, Pelota y Barbie & Milo, una historia de amor, que ya fueron recomendados en esta sección. En ¡A dormir! (como animales), nos presentan a Bo, un nene muy inquieto (como la mayoría) que da muchas vueltas antes de irse a dormir. Su juego favorito es imitar las poses en las que duermen animales como el papagayo, el oso, la nutria y hasta la jirafa. Con dibujos súper coloridos y mucho humor, podemos descubrir algunos hábitos nocturnos que no conocíamos.

Vertebrados versátiles Maqueta

Vertebrados versátiles, de Barbora Idesová, Marie Kotasová Adámkova y Tom Velcovsky (Pípala). Esta novedad de agosto del sello de Adriana Hidalgo viene desde República Checa y arma un combo perfecto con el libro anterior. En este caso, la información sobre los animales no llega a través de una ficción, como en el otro de la misma editorial, sino a partir de datos “duros” y curiosos sobre los vertebrados. Las ilustraciones son súper atractivas y los textos breves están estructurados según las características de cada especie. Para la escuela y la biblioteca familiar.

Bonus track

Homenaje a Elsa Bornemann

El miércoles 6 se realizará, en la Biblioteca Nacional, una jornada de literatura infantil y juvenil homenaje a la escritora argentina Elsa Bornemann, a diez años de su muerte. La apertura, que tendrá lugar a las 10 en el auditorio Jorge Luis Borges, estará a cargo de las especialistas en LIJ Ana Lucía Salgado, Cecilia Repetti y Solana Schvartzman, con la participación de Liliana Colanzi.

De 11 a 12.30 se realizará la primera mesa de discusión -coordinada por Eugenia Santana Goita- sobre traducción de literatura infantil y juvenil con la participación de las escritoras y traductoras Márgara Averbach, Eleonora González Capria e Inés Garland. Por la tarde, de 14 a 15.30, se desplegará la segunda mesa de discusión sobre el panorama de edición a diez años del fallecimiento de Bornemann, de la que participarán Lucía Aguirre de las editoriales Loqueleo/Santillana, Pablo Curti del sello Niño Editor, Julia Bustos, de Musarañita, y Guillermo Saavedra, con la coordinación del especialista en edición y literatura, Francisco Gorostiaga.

A diez años de la muerte de Elsa Bornemann LA NACION - Archivo

La última mesa de debate, de 15.30 a 17, tendrá como eje la poesía y narrativa para infancias y juventudes, y estará integrada por Melina Pogorelsky, Mariana Ruiz Johnson y Gabriela Larralde, con la coordinación de María Ragonese. El cierre será a las 17.30 con lecturas de Julián López, Gabriela Larralde, Florencia Codagnone y Tomás Downey.

La actividad está organizada por el Centro de Literatura Infantil y Juvenil Dailan Kifki de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502).

Isol en el CCK

El domingo 10, a las 15, en la Plaza Seca del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151), habrá una clase abierta para todo público a cargo de Isol y Nicolás Cecinini. “Películas para hablar encima” es una actividad de la Escuela de Artes y Oficios del CCK y cuenta con el apoyo de Fundación Medifé. Los asistentes podrán sonorizar en vivo producciones audiovisuales en pantalla grande. En una cabina abierta se proyectarán videos realizados por artistas que cursan el programa de formación de la Escuela de Artes y Oficios y el público podrá participar aportando en tiempo real una banda sonora a los films experimentales. Los seis cortometrajes que se proyectarán contarán con instrucciones escritas en la pantalla para ejecutar acciones y sonidos con el cuerpo que conformarán la construcción sonora de los cortos.