Verano en Buenos Aires: temporada alta de cursos y talleres

El verano se va volando si se lo pasa cursando. Instituciones culturales públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires ofrecen una amplia programación de cursos de arte, literatura, cine, filosofía y arquitectura, gratuitos o pagos, presenciales y virtuales (que posibilitan que se pueda cursar desde cualquier lugar del país), para los que quieren seguir aprendiendo, pensando y creando en la temporada estival. Todas las propuestas están a cargo de reconocidos especialistas.

La Asociación Amigos de Museo Nacional de Bellas Artes (Aamnba) organizó un “festival de cursos y talleres” para los que no se requieren estudios previos; tampoco se realizan evaluaciones y, al finalizar cada curso, se entrega un certificado de asistencia. La cita es en la avenida Figueroa Alcorta 2270, y hay descuentos para socios que van del 30% al 60%. Ya hay algunos cursos con cupo agotado.

El interés por Egipto se renovó con la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes Rodrigo Néspolo

A tono con la megamuestra Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina en el Museo Nacional de Bellas Artes, el profesor Miguel Ángel Muñoz brindará el curso “Arte egipcio, pensamiento, imágenes y símbolos” los miércoles 21 y 28 de enero, de 19 a 20:30 ($ 50.000). El 12 de febrero, en el mismo horario, el cineasta Sebastián Cardemil Muchnik dará la clase “La invención del antiguo Egipto en la historia del cine” ($ 25.000).

El arquitecto Carlos Giménez ofrecerá dos clases sobre genios de la arquitectura: “Conectar pasado y presente: Renzo Piano y Tadao Ando en París” (jueves 22, de 19 a 20.30) y “Luis Barragán y Zaha Hadid: la fuerza de la geometría, el color y la luz” (jueves 29, mismo horario), por $ 25.000 cada una. El 3 y el 10 de febrero, en el mismo horario, el artista Hernán Marina dará el curso “Naturaleza: arte y pensamiento” ($ 50.000), y el licenciado Santiago Erausquin, el jueves 12 de febrero, “Banksy por aquí… Banksy por allá…”, sobre el escuridizo artista callejero; en febrero, Erausquin dará clases sobre Jeff Koons y Hundertwasser ($ 25.000). Más información sobre los cursos de verano de la Aamnba en este enlace.

En el Museo Nacional de Arte Decorativo (avenida del Libertador 1902), los sábados de enero a las 16, se hace el taller creativo para chicos “El blanco no es un color. ¡Es un paisaje!”. En el Museo Nacional del Hombre (3 de Febrero 1370), el sábado 7 de febrero a las 17 habrá un taller de máscaras, y el 21 de febrero a la misma hora, “Mundo Yaguareté”, un taller sobre la presencia del veloz felino en vasijas, máscaras, textiles y juguetes. Gratuito y para todas las edades.

Leandro Pinkler, Josefina Delgado, Iosi Havilio y Natalia Zito

La Asociación Amigos del Museo de Arte Popular José Hernández programó para todos los miércoles de enero y febrero, de 16 a 18, el curso virtual “La patria perdida”, en el que se leerán y analizarán novelas de los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli, coordinado por la escritora Josefina Delgado ($ 42.000 por mes); en febrero, comenzará el taller presencial de fotografía inicial dictado por María Borrell en la sede del museo (avenida del Libertador 2373, $ 45.000). También se pueden hacer cursos presenciales de alfarería indígena, cartapesta, serigrafía textil y miniaturas en porcelana fría. Consulte este enlace.

El Centro Cultural Rojas (avenida Corrientes 2038) es una usina de cursos. Además de las visitas guiadas por la artista Xil Buffone por cuatro exposiciones de arte porteñas ($ 52.000), que iniciará el jueves 19 de febrero, el taller de danza contemporánea de la coreógrafa Susana Szperling (martes de 18 a 20, $ 30.400), el curso de autoficción dictado por la escritora Gabriela Bejerman ($ 41.600) a partir de marzo, el taller de escritura para jóvenes que coordina el escritor Diego Paszkowski ($ 41.600), desde el 20 de febrero, el taller de lectura y análisis de cuentos de terror de Poe, Lovecraft, Algernon Blackwood, Silvina Ocampo y Borges a cargo del escritor Hernán Lucas ($ 45.600), desde el 10 de febrero, y el curso online de filosofía y poder que dará el profesor Rubén Ríos desde el 9 de febrero ($ 60.800), hay muchas más para elegir. Consulte en esta página web.

Cursos sobre Borges, en el año en que se conmemora el 40° aniversario de su fallecimiento Ulf Andersen - Hulton Archive

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba, avenida Figueroa Alcorta 3415) no baja los brazos en verano. “La pasión de las posibilidades: viaje al fin de la escucha” se titula la original propuesta del escritor Iosi Havilio para el jueves 22, de 18 a 20, en la Biblioteca del Malba, orientada a “sondear el vínculo intrínseco entre música y escritura” ($ 35.000), con musicalización de Josefina Tai. El escritor Carlos Gamerro dará el curso “Borges entre el tiempo y la eternidad”, los miércoles 4, 11 y 18 de febrero, de 18 a 19:30 en el Auditorio del Malba ($ 95.000). También hay propuestas de Mario Ortiz, Miguel Vitagliano (sobre grandes novelas del siglo XX) y Gonzalo Aguilar. Más información en este enlace. Jubilados, estudiantes y docentes tienen un 10% de descuento en los cursos; Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento, según la categoría. Para acceder a los descuentos hay que escribir a informes@malba.org.ar.

En la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino (Uriburu 1345, primer piso) se dictan cursos presenciales y virtuales. Este sábado a las 14 comienza “Deseo, placer y felicidad en el pensamiento antiguo”, cuatro clases a cargo del profesor Agustín Brousson ($ 76.000). El 3 de febrero, a las 18, inicia el curso de frecuencia semanal del ensayista Esteban Ierardo, “El mundo que viene: China” ($ 76.000), y el mismo día a las 20, el del pensador Leandro Pinkler sobre la dimensión de lo sagrado en las obras de Martin Heidegger y Carl. G. Jung, de dos clases ($ 50.000). El 4 de febrero a las 18, comienza el curso “Borges, memoria y olvido”, de la profesora Alicia Ardila (cuatro clases, $ 76.000). Más información en este enlace.

La escuela de escritura online Entrepalabras preparó un amplio menú de talleres asincrónicos (virtuales) para los meses de febrero y marzo, entre otros, “Vacaciones y algo más. La anécdota como célula narrativa”, de la profesora María Inés Indart; un taller de lectura y escritura de poesía a cargo de la poeta Griselda García; otro de escritura de ficción con materiales autobiográficos, por la escritora y psicoanalista Natalia Zito; un taller de “anatomía de la ficción”, por el escritor Agustín De Luca, y un oportuno espacio de lectura creativa, “Así es el calor”, dictado por la escritora Gabriela Saidon. Todos cuestan $ 90.000. Informes e inscripción en esta página web.

El Cultural San Martín iniciará su temporada de clases virtuales en febrero con la historietista Maitena Burundarena, la artista textil Mónica Millán y la actriz y directora Marilú Marini. En la primera clase magistral, “El sentido del humor” (jueves 12 de febrero a las 19), Maitena dialogará con la escritora Liliana Viola sobre la posibilidad de ironizar desde la ternura; además, compartirá tips para hacer reír. El sábado 21 de febrero a las 11, será el turno de Millán, con “El vértigo de lo lento”. En diálogo con la artista Mene Savasta, abordará procesos colaborativos en la creación artística y experiencias con comunidades de bordadoras y tejedoras. Y el miércoles 25 de febrero a las 15, Marini conversará con el director Alejandro Tantanian en “El destino de la carne”, masterclass sobre el arte de actuar y pensar el cuerpo dentro y fuera de la práctica escénica. Cada clase cuesta $ 15.000 ($ 12.000 para los poseedores de Pase Cultural) y quedará grabada siete días después del dictado. Más información en este enlace.

La artista Mónica Millán dará una clase magistral en la plataforma del Cultural San Martín Celina Chatruc

En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), que cuenta con una nutrida programación estival, hay espacio para el arte y las letras. El sábado 24 de enero y el domingo 22 de febrero, a las 17.30, en el Patio del Aljibe el dibujante Maxi Muñoz liderará una jam de dibujo 2.0, con modelos en vivo y músicos de jazz. El jueves 29 de enero y el jueves 26 de febrero, en la Sala de Dibujo, la periodista Lule Gallo coordinará un encuentro de escritura con autores invitados. Quienes participen van a poder escribir con las mismas consignas que ellos, ver en pantalla lo que hacen y tomar ideas para sus textos. El próximo 29, la escritora invitada será Esther Cross y la temática, la crisis. El 29 de febrero será Juan Solá y el tema, el amor. No es un curso, pero el 31, a las 17.30, la gestora cultural Cecilia Bona convoca a lectores a reunirse en la terraza del centro cultural a leer y comentar las lecturas. Al final, habrá canje y suelta de libros. Más información a talleresccr@buenosaires.gob.ar.

La Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (Alija) lanzó un taller de verano para aquellos que quieren escribir el primer borrador de una novela o de una antología de cuentos de literatura para chicos y jóvenes durante las vacaciones. A cargo de las profesoras y editoras Cecilia Repetti y Mariana Mercado, consta de dos encuentros virtuales por Zoom, el 20 y el 27 de enero, de 18:30 a 21 ($ 50.000; $ 45.000 para los socios de Alija). Los interesados deben enviar un mail a infoalija@gmail.com.

Sarlo para las nuevas generaciones, por Leonor Silvestri PATRICIO PIDAL/AFV

Desde este mes, la filósofa Leonor Silvestri dedica un curso virtual introductorio de cuatro clases a la obra de la escritora y profesora Beatriz Sarlo, destinado a las nuevas generaciones, con todos los materiales a disposición de los participantes ($ 55.000); más información en haciendoamigxsconleonor@gmail.com y en este enlace. El 20, el filósofo Luis Diego Fernández dará inicio a “Foucault y la filosofía. Del diagnóstico del presente al coraje de la verdad”, curso online que concluirá el 17 de marzo ($ 90.000); informes en este enlace. En febrero, el cineasta Juan Villegas dará talleres virtuales de guion, los martes y jueves por la tarde (hay que escribir a juanmaville@gmail.com). Y sigue abierta la inscripción para el curso “Un libro por mes”, dictado por la profesora Valeria Castelló-Joubert para la Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Buenos Aires, en el que se leerán títulos de Virginia Woolf, Antonio Di Benedetto y Margaret Atwood, entre otros autores (mail a castellojoubert@gmail.com).

Por último, en la Mediateca de Formar Cultura de la Secretaría de Cultura de la Nación se ofrecen herramientas teóricas y prácticas para los interesados en imaginar, en plena temporada estival, proyectos culturales que podrían florecer a lo largo del año.