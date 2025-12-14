El polémico asado de Alexis Mac Allister en Inglaterra: qué tiró a la parrilla y por qué dio que hablar
El jugador de la selección argentina armó un asado en Inglaterra; los tips para una buena cocción y la fruta que le dio un toque distintivo
- 2 minutos de lectura'
Alexis Mac Allister disfrutó la jornada dominical con un asado. Desde Inglaterra, su país de residencia, el volante de la selección argentina prendió la parrilla y mostró algunos detalles que lo convierten en un distinguido anfitrión.
Vestido con una remera de la selección y un short de Argentinos Juniors, el club que le dio la posibilidad de debutar en Primera División, Mac Allister comenzó a prender el fuego con carbón y maderas. “Que nunca nos falte el asadito. Pudimos conseguir carne”, detalló.
A medida que transcurría el video, el jugador del Liverpool mostró los preparativos de cómo incluir chorizo, un pedazo de carne, similar al vacío, y otros tipos de recetas como el morrón rojo, verde y amarillo asados con un huevo en su interior.
Para lograr una correcta cocción de los alimentos, el oriundo de La Pampa utilizó un pedazo de cartón para tapar y así concentrar el calor.
Por último, antes de dar paso a cómo quedó cada corte, Mac Allister experimentó al colocar una palta, cortada a la mitad, sobre la parrilla. Esta fruta, que suele estar incluida en las ensaladas, le dio un toque original y bien argentino a la receta.
Uno de los tips que dio Mac Allister es dejar reposar el corte de carne -una vez cocinado- durante 10 ó 15 minutos en una tabla para que se concentren los jugos. Al pasar el tiempo, el argentino cortó varias rodajas de esta pieza y mostró el punto de cocción que se asemeja a un “a punto”, sin llegar a estar del todo cocido por dentro.
“Los domingos son de asadito, ¿qué punto de la carne es el ideal?“, deslizó el campeón del mundo para abrir el juego a sus seguidores, quienes le dejaron varios comentarios para destacar su arte para cocinar.
“Falta el repasador colgado al hombro, pero el resto, muy bien“; ”Me compraste con el cartón para hacer efecto hornito“; ”El outfit de sandalias con media son clave" y “Sabes que el asado va a estar bueno cuando lo tapan con cartón”, fueron los más ingeniosos comentarios.
