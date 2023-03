Alexis Mac Allister miró la Champions League desde su casa y tuvo una compañía muy especial

escuchar

Este miércoles, gran parte de los futboleros argentinos se sentaron en el sillón frente al televisor para ver una nueva jornada de la Champions League, que tenía como partido estelar al Bayern Múnich contra el París Saint-Germain de Lionel Messi, que terminó en derrota sorpresiva del conjunto francés. Uno de ellos fue Alexis Mac Allister, quien compartió una historia de cómo se preparó para la jornada con una acompañante muy especial.

La Champions League es una de las competencias más importantes a nivel Mundial porque nuclea a los clubes campeones de Europa y, por ende, a las máximas figuras del deporte. Entre ellas, se encuentran varios campeones del mundo con la selección argentina como Enzo Fernández (Chelsea), Julián Álvarez (Manchester City), Cristian “Cuti” Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica) y Lautaro Martínez (Inter).

Alexis Mac Allister, quien intenta conducir al Brighton a clasificar a la próxima Champions, aprovecha el tiempo libre de la Premier League para ver los partidos de sus compañeros de selección en la comodidad de su hogar. Este miércoles, compartió una historia en Instagram para sus más de 4 millones de seguidores.

La historia que compartió Alexis Mac Allister en Instagram Instagram: @alemacallister

“Con mi amiga Kim, viendo la misma vida aburrida de siempre”, escribió el campeón del mundo junto a un emoji sonriendo y otro de mate. En la imagen se lo ve a él recostado en un sillón con la mirada en la tele y con su equipo de mate en la mano. Al lado, su mascota Kim posa para la cámara como un humano más.

El exmediocampista de Boca Juniors escribió ese mensaje en referencia a la reciente entrevista que dio a Daily Mail y que se viralizó en las redes sociales por señalar que su vida “seguía igual de aburrida” después de obtener el trofeo más deseado por un futbolista profesional: la copa del mundo.

No obstante, en una entrevista con TyC Sports aprovechó el espacio para explicar sus dichos que sorprendieron a más de uno. “Me cambió la vida en el sentido de que, primero, cumplí el sueño que tenía desde chiquito y el de todo futbolista. Y a la hora del reconocimiento también”, indicó.

Alexis Mac Allister es uno de los campeones de la selección argentina en el Mundial 2022 Instagram - La Nación

Luego se explayó con la frase que se viralizó en los últimos días y que varios malinterpretaron. “Me reía porque salía en todos lados de que yo dije que era la misma vida aburrida. Hubo alguno que otro que me dijo ‘sos campeón del mundo y estás aburrido…’. Pero me refería más que nada al tema de la rutina, de la forma de ser”, introdujo.

“Sigo siendo la misma persona, sigo teniendo la misma rutina y vivo la vida de la misma manera. Y la disfruto mucho, quédense tranquilos que no me aburro, vengo a casa, me siento en el sillón, tomo mate y veo fútbol”, indicó el campeón del mundo y que lo demostró en la historia de este miércoles.

“Realmente lo disfruto, no es que sufro y me aburro. Sí, me cambió la vida en el sentido del reconocimiento, pero todo lo otro sigue siendo lo mismo”, concluyó Alexis Mac Allister, quien atraviesa un gran momento futbolístico en la Premier League desde su llegada al Brighton, pero que continúa disfrutando de placeres simples de la vida como ver fútbol y pasar tiempo con su mascota, todo en medio de su separación con Camila Mayan.

