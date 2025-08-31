La nefasta carrera de Ferrari: Hamilton y Leclerc quedaron afuera en dos choques

Fue un pésimo domingo para Ferrari en la Formula 1. Los dos pilotos de la escudería italiana, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quedaron afuera del Gran Premio de Países Bajos antes del final en dos choques diferentes y una vez más no lograron sumar puntos.

Por un lado, Hamilton perdió el control de su vehículo, chocó contra uno de los muros de contención a la salida de la curva 3 y tuvo que abandonar a poco menos de una hora de haber comenzado.

En la vuelta 23 de las 72 que componen al Circuito de Zandvoort, el británico -por razones que se desconocen- no logró girar de forma correcta y golpeó la trompa de su monoplaza contra el borde de una de las paredes. Esto provocó graves daños en el auto y no le permitió seguir en la competencia. Él resultó ileso y salió por sus propios medios. Producto del accidente salió a la pista el safety car, lo que provocó demoras que se sumaron a las ocasionadas por el mal tiempo. La Dirección de carrera ya había declarado que la pista estaba mojada en ciertas zonas.

El fuerte choque de Hamilton

Poco después, en la vuelta 53, Leclerc sufrió un fuerte choque luego de una mala maniobra del piloto de Mercedes, Kimi Antonelli. El toque resultó muy fuerte y dejó al piloto de Ferrari cruzado en la pista y fuera de la carrera.

El auto de seguridad tuvo que volver a ingresar a la pista y todos los pilotos aprovecharon para volver a ingresar a los boxes para cambiar los neumáticos.

Leclerc

La crisis de Hamilton y Ferrari

El siete veces campeón del mundo volvió del receso con un desempeño que no parece mejorar los resultados de las últimas carreras. En la última carrera, el Gran Premio de Hungría, se había mostrado desconsolado y había asegurado ser “absolutamente inútil” después de una mala clasificación en la que su compañero de equipo, Charles Leclerc, había conseguido la pole.

El momento más incómodo de ese fin de semana fue el día de la clasificación. Hamilton quedó eliminado en la Q2, mientras que Leclerc consiguió el mejor tiempo. Visiblemente enojado, habló con la prensa y dijo: “Ahí está el problema: el otro auto está en la pole, así que probablemente deban cambiar de piloto”. Finalmente, Hamilton terminó 12º en Hungría, la misma posición en la que largó, sin poder sumar un solo punto. Cuando la prensa le consultó si se sentía capaz de revertir el mal momento tras el receso de verano, Hamilton respondió sin convicción: “Vamos a ver”.

La frustración fue evidente en ambos pilotos durante esa carrera. En la vuelta 53, cuando ya había perdido el tercer lugar con Oscar Piastri, Leclerc estalló por radio: “Esto es increíblemente frustrante. Hemos perdido toda competitividad. Ustedes tendrían que escucharme, hubiera encontrado otra manera de manejar este asunto. Ahora es imposible de conducir, es inmanejable. Sería un milagro si termináramos en el podio”.

Tras esto, y de cara al regreso tras el receso, Hamilton aseguró que su objetivo para las últimas carreras de la temporada era “trabajar duro, mantener la cabeza baja, tratar de cambiar algunas cosas en el enfoque y empezar a disfrutar”. “Hubo tanta presión este primer semestre de la temporada, que no fue la más divertida. Creo que (la diversión) es probablemente la parte más importante. Esa es la razón por la que me metí en este deporte”, reflexionó.

“Creo que en cualquier actividad, si no disfrutás con lo que haces, ¿por qué lo hacés? A menudo hay tanto ruido que se pierde la perspectiva. Quiero disfrutar del equipo para el que siempre soñé pilotar. Ahora es el momento de dejar esas cosas a un lado”, añadió.