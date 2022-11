La selección argentina, en vivo: así se entrena tras la derrota en el Mundial 2022

escuchar

6.42 | La provocación del defensor de Arabia Saudita a Lionel Messi después del segundo gol

El inesperado episodio ocurrió segundos después del segundo gol de Arabia Saudita, cuando el defensor Ali Albulayhi se acercó al 10 argentino y con un gesto prepotente le dio una fuerte palmada en la espalda, mientras le dedicaba unas palabras al astro del fútbol que este, por una cuestión idiomática, no podía comprender.

👀 Quedó bien claro que Albulayhi no llegó a pedirle la camiseta a Messi tras el gol de Arabia 🇸🇦. pic.twitter.com/udaNnYmoyq — Toque Sports (@ToqueSports) November 22, 2022

6.35 | Mauricio Macri reveló cómo reaccionaron los jeques árabes tras la derrota de la selección argentina

“Ellos no lo podían creen. No caían. Estaban enloquecidos. Nos rodeaban por todos lados. Lo que si no me gustó fue, cuando terminó, quisieron sacarse selfies conmigo. Hay que entenderlos. Es una tomada de pelo”, contó el expresidente Mauricio Macri en diálogo con Radio La Red, quien estuvo en la tribuna del estadio en el debut de la selección argentina en Qatar.

6.29 | Se desarrolla la práctica de la selección argentina

Después de la derrota ante Arabia Saudita en el partido debut del Mundial de Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni se entrena 15 minutos a puertas abiertas y se prevén varios cambios para el partido del sábado próximo ante México.

LA NACION