La selección argentina, en vivo: cómo se preparan para enfrentar a México tras la derrota ante Arabia Saudita

escuchar

8.27 | La predicción del Kun Agüero sobre la derrota argentina

El exjugador del seleccionado nacional - ahora dedica a ser streamer- había analizado el juego de Arabia Saudita, siete meses más tarde. El video de este momento se viralizó ante la derrota de la Argentina en su debut, debido a las observaciones de Agüero: “Ojo: usan la presión alta. Miren el defensor a dónde fue a presionar. Ojo Scaloni, te doy todos los detalles, después mostrale el video este a los pibes”.

La increíble predicción del Kun Agüero hace siete meses sobre Arabia

8.00 | Los Simpson y las “predicciones” que ocurrieron en Qatar

A poco de comenzado el Mundial, ya dejó diversas imágenes que llamaron la atención de los usuarios al ser comparadas con las ya vistas en la popular serie de Los Simpson. Uno de ellos es la tecnología usada por el VAR, con una recreación en 3D como el momento en el que Homero Simpson se traslada en una dimensión paralela. También, se destacó el partido inaugural entre Ecuador y Qatar, que fue similar en el relatado en la ficción.

La tecnología del VAR recordó al capítulo que Homero pasa a una nueva dimensión Twitter

7.48 | El alentador mensaje del Papu Gómez

Luego del partido perdido ante Arabia Saudita, fueron varios los jugadores que a través de las redes sociales se mostraron optimistas por el próximo encuentro que enfrentará la selección en el Mundial. El Papu Gómez compartió este jueves dos imágenes emotivas abrazándose con sus compañeros y agregó la leyenda: “Los caminos difíciles conducen a destinos hermosos”.

El mensaje positivo del Papu Gómez en la previa al segundo partido del seleccionado (Foto Instagram @papugomez_official)

7.42 | Los posibles cambios de Scaloni para enfrentar a México

Tras el análisis de la derrota argentina, el DT podría efectuar cambios en los titulares que jugaron contra Arabia Saudita, en búsqueda de un alternativo el esquema contra México. Los posibles serían Cristian ‘Cuti’ Romero por Lisandro Martínez, los dos laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, y Enzo Fernández por Papu Gómez.

7.30 | Oscar Ruggeri dio su visión sobre el próximo partido de la selección

La derrota del equipo argentino ante Arabia Saudita fue una sorpresa para muchos pero la esperanza para el próximo partido está intacta. Por su parte, Oscar Ruggeri indicó que el triunfo es posible pero destacó el gran cambio que tiene que hacer el equipo. “Si no corremos, si no nos metemos las pilas de que hay que correr cuando no tenemos la pelota y meter un poco más cuando no tenemos la pelota como nos metieron a nosotros en el primer partido la vamos a pasar mal. Pongas a quién pongas”, expresó en 90 minutos de fútbol (ESPN).

7.15 | Cómo es el cronograma de actividades del seleccionado

A tan solo dos días del próximo partido de Argentina, la selección continúa con sus actividades previas al encuentro para llegar en las mejores condiciones en búsqueda del necesario triunfo. Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicaron sus próximas actividades:

Jueves 24: 18.00 hs entrenamiento a puertas cerradas

18.00 hs entrenamiento a puertas cerradas Viernes 25: 15.30 hs conferencia de prensa DT y un jugador 18.00 entrenamiento abierto para la prensa

7.00 | Cuándo juega la selección argentina

El segundo partido para el seleccionado nacional será el próximo sábado 26 de noviembre a partir de las 16.00 hs. El encuentro contra México será clave para el equipo argentino en el Mundial, ya que la derrota contra Arabia Saudita dejó a la celeste y blanca en una zona de peligro para la continuidad en la competencia.

El seleccionado nacional jugará el próximo sábado contra México Aníbal Greco

LA NACION