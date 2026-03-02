Cuáles son las nuevas reglas de la FIFA para el Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB) decretó un paquete de normativas con el objetivo de transformar la dinámica del juego para el Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. El organismo rector de las leyes del fútbol determinó en su 140° Reunión General Anual una serie de directrices para combatir las pérdidas de tiempo y aumentar la intervención tecnológica.

Las nuevas reglas de la FIFA para el Mundial 2026

La modificación más notoria apunta contra los futbolistas que frenan el ritmo del cotejo en las reanudaciones. La entidad sancionará al jugador que retrase “deliberadamente” un saque lateral o una salida desde el arco. El castigo alterará el fallo original, y el árbitro otorgará un lateral o un tiro de esquina al equipo rival según la ubicación de la infracción y la jugada específica.

El juez iniciará “una cuenta atrás visual de cinco segundos” si considera que el protagonista intenta perder tiempo en alguna de esas situaciones y la pena se ejecutará al término de ese lapso. Esta lógica reglamentaria rige actualmente de forma exclusiva para los arqueros que retienen el balón con las manos durante un periodo excesivo.

La IFAB estableció nuevas normativas para el Mundial 2026 con el fin de reducir el tiempo muerto y penalizar las demoras intencionales en el juego FIFA

La IFAB diseñó un mecanismo específico para limitar las simulaciones de dolencias físicas. El jugador deberá salir del terreno si el cuerpo médico ingresa al campo para asistirlo. La norma estipula que el afectado no puede regresar hasta un minuto después de la reanudación del encuentro.

Las variantes también tendrán límites cronológicos rígidos para evitar la especulación con el reloj. Un futbolista sustituido dispone de sólo diez segundos para abandonar el campo desde el momento en que el árbitro asistente anuncia el cambio. El relevo deberá esperar un minuto fuera y aguardar la siguiente interrupción del partido para entrar si el titular excede ese tiempo. La institución comunicó en su documento oficial que la meta de estas medidas es “dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo”.

El reglamento penalizará con el cambio de posesión al futbolista que demore deliberadamente un lateral o saque de arco tras una cuenta regresiva de cinco segundos Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En el caso de el videoarbitraje (VAR), el mismo sumará potestades en acciones decisivas del juego. Los jueces podrán recurrir a la herramienta tecnológica especialmente cuando exista duda tras una segunda tarjeta amarilla mostrada a un mismo jugador o después de un córner que genere polémica.

El VAR ampliará su rango de acción y permitirá la revisión de jugadas dudosas tras una segunda tarjeta amarilla o en tiros de esquina polémicos Dave Shopland - AP

El organismo abrió además un periodo de reflexión para determinar cómo reaccionar ante dos comportamientos observados recientemente en la élite. Se evaluará la respuesta arbitral cuando los equipos “deciden unilateralmente abandonar el terreno de juego” para protestar contra una decisión y cuando “los jugadores se tapan la boca” durante una disputa verbal.

Antecedentes de conflictos en torneos internacionales

El estudio de nuevas normas responde a incidentes concretos ocurridos en el último tiempo. La final de la Copa de África de Naciones entre Senegal y Marruecos registró un abandono temporal del campo por parte de los senegaleses tras un desacuerdo por un penal. El juego se reanudó diez minutos después y Senegal se consagró campeón.

La protesta de los hinchas de Senegal tras pitarse un polémico penal a favor de Marruecos Youssef Loulidi - AP

Otro foco de atención surgió en los playoffs de la Champions League en Portugal cuando el brasileño Vinícius Junior, delantero de Real Madrid, denunció que Gianluca Prestianni, de Benfica, lo llamó “mono”. El argentino se tapó la boca con la camiseta durante el cruce, es por ello que no hay imágenes del supuesto insulto por esa acción. La UEFA suspendió cautelarmente a Prestianni para el duelo de vuelta en Madrid, donde su equipo quedó eliminado. Las reglas fijadas con punto de partida en el Mundial 2026 tendrán su continuidad en todas las demás competiciones.

