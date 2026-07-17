De Vozinha a Tim Payne: los jugadores que más subieron de seguidores en Instagram durante el Mundial

La ampliación de la cantidad de selecciones para el Mundial 2026 significó que hubo 16 combinados nacionales más que en Qatar 2022, lo que abrió una ventana de posibilidades tanto dentro como fuera del campo de juego. En este sentido, varios jugadores aprovecharon la exposición global para hacerse famosos y dejar su huella en la Copa del Mundo, algo que se evidenció con el crecimiento masivo de sus respectivas cuentas de Instagram.

Los casos más virales fueron los del arquero Vozinha, quien mantuvo su valla invicta ante España y consiguió un punto de oro para Cabo Verde que luego los clasificó a dieciseisavos de final, y el defensor Tim Payne, un jugador neozelandés que llamó la atención de un influencer argentino con motivo de ser el futbolista con menos seguidores de todo el Mundial 2026.

Además de los mencionados, hay muchas estrellas que incrementaron su masa de followers tras sus respectivas participaciones en la cita máxima del fútbol, y el que más aumentó su cantidad de seguidores no fue Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ni Kylian Mbappé. La principal estrella del Mundial 2026, al menos en redes sociales, fue Erling Haaland.

Erling Haaland fue el gran ganador de seguidores tras el Mundial 2026: pasó de 40 millones a 70 millones JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De desconocidos a estrellas del Mundial

Vozinha

Josimar José Évora Dias, arquero de 40 años conocido popularmente como Vozinha, es la principal estrella desconocida que dejó este Mundial 2026, ya que luego de ser figura ante España y Argentina, casualmente las dos finalistas, sus redes sociales tuvieron un crecimiento impresionante que rompió muchas marcas.

Vozinha se llevó el premio al jugador del partido tras el 0-0 contra España Instagram (@playforamichelobultra)

Antes de su debut contra España, Vozinha tenía menos de 50 mil seguidores en Instagram, pero por su excelente rendimiento en el campo de juego y su emotiva historia de vida, millones de personas decidieron comenzar a seguirlo en la plataforma. Ahora, a pocos días del fin del Mundial, la cuenta @vozinha1 alcanzó los 29.3 millones de seguidores, un incremento de más de 65.000%.

El crecimiento de Vozinha fue total en apenas un mes desde que jugó contra España y la actualidad Capturas Instagram (@vozinha1)

Con esta cantidad, Vozinha se convirtió en el arquero con más seguidores en Instagram, por encima de figuras como Iker Casillas (20.4M), Keylor Navas (19.1M), Thibaut Courtois (18.2M), Marc-André ter Stegen (16.7M), Emiliano “Dibu” Martínez (15.8M), David De Gea (15.1M), Manuel Neuer (15M), Gianluigi Buffon (11M) y más.

Gilberto Mora

Antes que Tim Payne, quien se quedó con el segundo lugar de los “desconocidos” que más seguidores sumaron fue Gilberto Mora, la joven promesa de México. En este caso, el jugador de apenas 17 años, que además rompió un récord que pertenecía a Pelé, enamoró a muchos futboleros con su forma de llevar la pelota de fútbol en cada partido, lo que ayudó a la selección organizadora a llegar hasta los octavos de final, donde fueron eliminados por Inglaterra en un infartante 3-2.

Gilberto Mora se ganó sus millones de seguidores por el rendimiento con México Capturas Instagram (@gil_morita)

Este crecimiento de, aproximadamente, seis millones de seguidores en @gil_morita, fue lo que hizo que hasta los propios mexicanos queden sorprendidos en redes sociales, ya que superó a los clubes locales más populares: Club América (6.3M), Chivas (4.5M), Cruz Azul (1.5M), Tigres (1.3M), Rayados (1.1M) y Pumas (1.1M).

Tim Payne

El caso más viral fue el de Tim Payne, futbolista de 32 años nacido en Nueva Zelanda que al momento del inicio del Mundial jugaba en Wellington Phoenix y fue catalogado como “el jugador menos conocido” de la presente edición por el influencer Valen Scarsini. En este caso es más fácil seguir el crecimiento de la cuenta @timpayne__, ya que inició con exactamente 4715 de seguidores y esta cifra se incrementó hasta los 5.6 millones en la actualidad, lo que significa un incremento aproximado del 118.000%.

El crecimiento de Tim Payne no fue por su rendimiento, sino por una campaña de un influencer argentino Capturas Instagram (@timpayne__)

Esta situación trascendió las redes sociales e hizo que muchos sigan su rendimiento de forma atenta durante el Mundial 2026, donde consiguió brindar una asistencia en la derrota 3-1 contra Egipto. Una vez finalizada la participación de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo, Payne anunció su llegada a Olimpia de Paraguay, algo que generó impacto global por su sorpresivo paso en al fútbol sudamericano.

Las figuras que más crecieron

Ya por fuera de las sorpresas del Mundial, las estrellas también tuvieron muchas ganancias en lo que respecta a seguidores en Instagram, pero Erling Haaland se llevó el primer puesto de forma indiscutida con sus 30 millones acumulados, algo que estuvo directamente vinculado a su rendimiento en la Copa del Mundo, donde le hizo un doblete a Brasil en la victoria por 2-1, y a lo activo que estuvo en la red social durante su participación. La lista completa quedó de la siguiente manera: