Franco Colapinto compartió una inesperada actividad con el hijo de Flavio Briatore

En los días previos al Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto decidió mostrar una faceta más relajada en sus redes sociales. El piloto argentino compartió una imagen en la que aparece junto a Falco Briatore, hijo del reconocido asesor de Alpine, disfrutando de una actividad poco habitual que rápidamente llamó la atención y generó sorpresa entre sus seguidores.

“Me están dando clases”, escribió Colapinto en la historia que compartió en su cuenta de Instagram, acompañada por una postal en la que se lo ve junto a Falco arriba de una moto de agua. Con esa publicación dejó en claro la complicidad entre ambos y mostró un costado más distendido, justo antes de enfocarse en el desafío que le espera en la próxima fecha de la Fórmula 1.

Franco Colapinto sorprendió al mostrarse en moto de agua con el hijo de Flavio Briatore (Captura: Instagram @francolapinto)

Cabe destacar que esta postal llega a penas unos días después de que Franco Colapinto, en diálogo con el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, repasó sus comienzos, su paso por distintas categorías y su presente en Alpine. Allí habló de la importancia de Flavio Briatore en su carrera y destacó el apoyo del italiano: “Creo en él. Va a llevar a Alpine de vuelta a lo más alto. Aprendí mucho de él y le estoy muy agradecido. Me convirtió en una persona mucho más fuerte psicológicamente”, señaló el piloto de 22 años, que viene de terminar último en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Instagram

Sus dichos llegaron como respuesta a las críticas que Briatore había lanzado el mes pasado, cuando se mostró fastidiado por la falta de resultados y advirtió que quizás no era el momento adecuado para que Colapinto estuviera en la Fórmula 1. El argentino, en cambio, se mostró confiado en revertir la situación: “No me centro demasiado en eso, por supuesto que hay que aprender y tengo mucho más que encontrar, pero me estoy sintiendo mucho mejor en el equipo y en el auto. No es ningún secreto que el auto no está donde queremos que esté y que es difícil puntuar, pero llegará el momento y quiero estar preparado para eso. Ese es mi objetivo”. En este marco, la foto del piloto con el hijo de Briatore se entiende como un guiño de que las cosas están en buenos términos entre ambos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras un difícil paso por Bakú, Colapinto busca sus primeros puntos con Alpine Alpine

Franco Colapinto tendrá acción el domingo 5 de octubre en el Gran Premio de Singapur, una de las citas más exigentes del calendario de Fórmula 1. La carrera se disputará en el circuito callejero de Marina Bay, reconocido por su trazado urbano, las altas temperaturas y la exigencia física que representa para los pilotos.