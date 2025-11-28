El enojo de Franco Colapinto por terminar último en la clasificación de la carrera Sprint en Qatar

El piloto Franco Colapinto terminó último en la clasificación de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar y no dudó en demostrar toda su bronca por la situación. A lo largo de todo el 2025, la escudería Alpine no mostró recursos para salir del fondo y esto generó, una vez más, la frustración del joven de 22 años.

Luego de lo que fue su fallida qualy, Colapinto habló con Juan Fossaroli para ESPN y se lamentó por su desempeño. “No tuve grip en toda la sesión, creo que es más el hecho de tener poca carga y después de la FP1 los dos rompimos mucho el piso porque acá iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los dos lo perdimos", comenzó por explicar.

"ROMPIMOS MUCHO EL PISO. TUVIMOS QUE CAMBIARLOS PERO NO TENEMOS MÁS... ES LO QUE HAY"



😱 Colapinto explicó los problemas que tuvieron junto a Gasly en la Qualy para la Sprint: "NO TE HACE DISFRUTAR MANEJAR"



📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7iPZNpvPbT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2025

Inmediatamente después, el piloto argentino evidenció las carencias de Alpine: “Teníamos que cambiarlos, pero no tenemos más entonces son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó. Una goma dura en la FP1 no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo, pero creo que es lo que hay". Así, dejó en claro su frustración por el presente del equipo que comparte con el francés Pierre Gasly, quien terminó 19°, solo una posición por delante de él.

“Tengo menos grip ahora que con las gomas duras en las curvas rápidas y eso te saca confianza y no te da estabilidad de entrada que necesitas en la F1. Creo que en general fuimos los dos muy lento y muy lejos, en mi caso un poco más complicado porque es un poco más de grip puro del auto y puntos de carga que no tengo, así que eso es lo más frustrante”, continuó Colapinto.

Alpine no levantó cabeza en Qatar: Gasly y Colapinto quedaron 19° y 20°, respectivamente Instagram (@alpinef1team)

Con respecto a su futuro en el Gran Premio de Qatar, el piloto de Alpine señaló: “Hay que enfocarse en mañana, en hacer lo mejor posible y nada, será lo que tenga que ser. Pero bueno, se está haciendo un finde complicado para los dos. El hecho de no sentir grip y no tener esa carga pura en las curvas rápidas es lo que más complica y no te hace disfrutar manejar“.

Para finalizar, el pilarense dio más detalles sobre la actualidad de su vehículo de Fórmula 1: ”Es un auto que es complicado de llevar, inestable, y no se siente rápido. Una pena por el piso, creo es un problema que tienen algunos equipos y nosotros un poco más, obviamente, pero habrá que trabajar para mañana intentar poner todo lo mejor que tengamos”.