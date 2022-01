El exabrupto de Horacio Pagani contra Marcelo Bielsa: “No ganó un c...”

Horacio Pagani, periodista de TyC Sports, arremetió este martes contra el entrenador argentino Marcelo Bielsa, en el contexto de una discusión acerca de cómo les fue a los directores técnicos locales en Europa.

La discusión la abrió Juan Cortese, quien sentenció que Marcelo Gallardo, DT de River Plate, “es el (Pep) Guardiola sudamericano”. Pagani refutó esta afirmación y dio una opinión sobre lo que debería hacer el “Muñeco” para evaluar su carrera: “Me gustaría mucho que hiciera una experiencia europea para ver cómo le va, y que le vaya bien ahí también”.

El conductor Hugo Balassone le preguntó a Pagani si acaso la trayectoria de Carlos Bianchi, multicampeón con Vélez Sarsfield y Boca Juniors, está empañada por su mal desempeño en Roma y Atlético de Madrid. Horacio respondió afirmativamente: “Fue menos. No funcionó”. Luego, citó también las irregulares experiencias en el Viejo continente de Daniel Passarella y Pato Pastoriza.

Por otra parte, el experimentado cronista elogió la carrera del entrenador catalán, al destacar que se desempeñó en diferentes ligas y en todas lo hizo bien. “Guardiola dirigió en tres países distintos: en el Bayern Münich, que es un equipo poderoso, funcionó, después de ese gran Barcelona. Y ahora está en el Manchester City”, señaló. Al mismo tiempo, esbozó una polémica teoría de por qué los técnicos argentinos no tienen tanto éxito en el Viejo continente: “Los europeos son xenófobos, no quieren a los sudamericanos”.

Luego, los periodistas en la mesa de TyC Sports Verano hicieron una analogía entre lo que significa para un técnico dirigir en Europa y para un estudiante cursar un “master”. En esa línea, nombraron algunos entrenadores como Diego Simeone, Mauricio Pochettino y Marcelo Bielsa que, supuestamente, pasaron esa prueba. Al escuchar el nombre del técnico del Leeds, Pagani se escandalizó y dijo: “Bielsa no ganó nunca en ningún lado. No me pongan a Bielsa en el paquete”. Para diferenciar al “Loco” del resto de los DTs nombrados, el panelista señaló que sus colegas “hablan distinto” de él que del resto de los técnicos.

Después, el comentarista deportivo recordó que, actualmente, Bielsa dirige un equipo que “está a punto de irse al descenso” y “lo agarró cuando estaba en la B”. Y se preguntó: “¿Cuando dirigió un equipo grande de Europa? ¿Por que no lo contratan?”.

Horacio Pagani: "Marcelo Bielsa es puro marketing"

Asimismo, desestimó que el Leeds no haya invertido dinero en la compra de jugadores para reforzar el plantel: “¿Sabés la guita que gastó? Y está a punto de irse al descenso. Puro marketing. ¿Y sabés quienes son los marketineros? Señores como este (por Balassone). No ganó un caraj... Bielsa”, concluyó.

Por último, Horacio volvió a cuestionar la decisión de Bielsa de no incluir a Juan Román Riquelme en la lista de la selección argentina para el Mundial de Corea y Japón: “¿A vos te parece que un técnico que no lo llevó cuando tal vez era el mejor jugador del mundo porque quería correr por el medio, que el medio es tierra de nadie? Este periodista, modestamente, dijo: no está Riquelme, vuelve en la primera ronda, cuando todos ustedes decían que después de la extraordinaria campaña que hizo en las eliminatorias, era candidato a ganar la Copa del Mundo”.