El impactante cambio físico de Shaquille O’Neal a los 50 años: “Quiero convertirme en un sex symbol”

En el último año, Shaquille O’Neal llevó adelante un contundente cambio físico y no deja de sorprender a sus seguidores con cada nuevo posteo que publica en sus redes sociales. Ahora, el exbasquetbolista reveló por qué tomó la decisión de mejorar sus hábitos alimentarios y volver a entrenar.

El ganador de cuatro anillos de la NBA fue invitado al podcast Impaulsive, en el que habló sobre su vida privada y su relación con el fallecido deportista Kobe Bryant, entre otras temas. En un momento de la entrevista, el conductor quiso saber: “Tengo mucha curiosidad por conocer cuál es tu próxima meta. Es el año 2022 y ya hiciste todo lo que había por hacer”.

Rápidamente y con cara muy seria, O’Neal respondió: “Quiero convertirme en un símbolo sexual”. Ante la risa de los presentes, y con su reconocida voz grave, el astro continuó: “Estuve haciendo ejercicio y realicé una publicación hace un par de semanas y se volvió viral. Fue una foto sin remera”.

De esta forma, el deportista se refirió al posteo que realizó el 17 de septiembre pasado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 27,2 millones de seguidores. En la publicación, se lo ve posando sin remera y con un short rojo frente al espejo de un gimnasio. En la imagen se puede apreciar su trabajado físico y sus marcados abdominales.

El posteo fue acompañado de la frase: “Maldita sea, estoy viejo”, en referencia a que en marzo pasado cumplió 50 años. El video recibió más de un millón de likes y se llenó de comentarios de seguidores que elogiaban el estado físico del exbasquetbolista.

Los cambios de Shaquille O’Neal

El físico de Shaquille O’Neal siempre llamó la atención, dado que con sus 2,16 metros de estatura nunca pasó desapercibido. Según reveló él mismo, tras hacer historia en la NBA, no cuidó su cuerpo como solía hacerlo. Incluso, su peso, que siempre estuvo en torno a los 145 kilos, se desbordó, y su salud comenzó a estar en riesgo.

En marzo pasado, el exjugador de Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat y Boston Celtics se animó a hablar sobre el tema. En una entrevista en GQ, contó detalles de su radical cambio de vida tras acudir a un médico, una visita que se debía desde hacía 11 años. “Cuando uno juega, va al doctor para que lo revise y le haga un examen físico, ¿no? Pero yo llevo sin jugar 11 años, así que si no estaba jugando, para qué iba a ir al médico, ¿no? Cuando a uno lo golpean con esa palabra de tres letras que comienzan con de y termina con e, cambian las cosas”, aludió al término “die”, que en inglés significa “morir”.

Shaquille, antes y después de su cambio alimenticio y deportivo

Asimismo, contó cómo durante ese tiempo dejó de lado sus cuidados personales: “Me despertaba e iba a trabajar. Me relajaba, comía lo que fuera. No estaba prestando atención a mi salud. Miré hacia abajo un día y dije `maldita sea´. Mi barriga estaba muy por encima de mi cinturón”.

En esa misma entrevista, el astro admitió que tenía problemas con los calmantes: “Era dependiente, no adicto. No es lo mismo. Mis riñones estaban muy débiles, así que ya no tomo analgésicos. Algunos días, cuando no podía moverme, me tomaba uno o dos, sólo para ponerme en marcha. Pero ya no. Cuando a uno lo golpean con la palabra `muerte´, cambia muchas cosas”.

Shaquille O'Neal y su confesión más brutal: "Podía haber muerto" @shaq

Esa no fue la primera vez que se refirió a su estado físico. Ya en junio de 2021 había reconocido que sus cambios de hábitos alimenticios se habían vuelto más complejos tras las dificultades que había vivido en 2020 por los fallecimientos de su hermana y su excompañero Kobe Bryant. Eso, según contó, lo llevó a no querer hacer nada más “que ver Netflix y comer”.

