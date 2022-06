El jugador estrella de Racing que habría colmado la paciencia de los dirigentes

El columnista de F12 (ESPN), Leo Paradizo, reveló que algunos dirigentes cercanos al presidente de Racing Club, Víctor Blanco, estarían disconformes con el rendimiento del volante colombiano Edwin Cardona, luego del desempeño que mostró el último fin de semana frente a Gimnasia (LP). Tanto que, siempre según el cronista, los responsables de conducir los destinos de la institución de Avellaneda habrían admitido que su contratación fue “un error”.

“A mí, por primera vez desde que Cardona es jugador de Racing, ya me admiten que ‘ha sido un error’”, explicó Paradizo, quien también indicó que sus compañeros también estarían disconformes con el accionar del mediocampista cafetero. “No solamente a nivel dirigencial, sino me dicen que puertas adentro hay jugadores que ya le soltaron la mano, que no cae bien en el grupo”, agregó el panelista.

Por su parte, el periodista Tomás Dávila, que cubre la actualidad del conjunto blanquiceleste, señaló: “En este tiempo, Cardona ni por asomo pagó lo que se abonó por él dentro de la cancha. Lo veo mal físicamente y futbolísticamente. (Fernando) Gago insistió mucho por él, y le da oportunidades, pero no las aprovecha”. Además, aseguró que “vamos a tener que esperar un buen tiempo para volver a ver a Cardona” en el campo de juego.

Luego, Dávila indicó que ante Gimnasia, “por primera vez”, lo vio “fastidioso a Gago con el rendimiento de Cardona”. Y reparó en un yerro del jugador: “De hecho, pierde una pelota que deriva en el cuarto gol, que cuando volvió a andar el VAR, lo terminan anulando”.

Edwin Cardona todavía no alcanzó su mejor forma en Racing JORGE MATIAS BARAVALLE

Asimismo, Paradizo contó que, semanas atrás, Edwin había sido marginado por Gago producto de su mal estado físico. De acuerdo con Leo, el DT somete todas las semanas a sus dirigidos a la balanza para evaluar su condición. “Cardona fue sancionado por Gago un partido en la semana en que Racing quedó afuera de la Copa argentina. Había sido resguardado porque no podía jugar tres partidos en una semana, e iba a ser titular con Godoy Cruz. Esto no ocurrió porque el peso de Cardona vino mal. Lo sancionó por un partido nada más”, precisó el periodista.

En tanto, el columnista Esteban Edul dijo que, para Gago, “la balanza es determinante” en relación a sus dirigidos, pero que con Cardona, el técnico habría tenido “concesiones”. Esto no habría caído bien en algunos futbolistas del plantel. “El que no da el peso no juega. Hubo futbolistas que no jugaron por no dar un peso de repente un partido no estaban, y con Cardona, aparentemente, la vara es otra”.

El domingo por la noche, Racing cayó ante Gimnasia por 3 a 1. De esta manera, acumula tres derrotas en los últimos cuatro partidos, incluida la eliminación en la Copa Argentina frente a Deportivo Agropecuario. Cardona llegó a Racing a comienzos de 2022 como una de las apuestas más fuertes del club, que compró el 50% del pase del ex Boca en 3.3 millones de dólares. Hasta el momento, disputó 14 partidos y marcó dos goles. Además, sufrió un desgarro muscular que lo marginó de cuatro partidos.