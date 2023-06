Federico Bulos y Chavo Fucks se cruzaron con todo: “¿Por qué subestimás lo que yo digo?”

escuchar

El periodista de F90 (ESPN), Federico Bulos, aseguró este jueves que “se creó una mística de selección”, en relación al combinado nacional de fútbol, y su idea fue discutida intensamente por el periodista Chavo Fucks. La aseveración del relator llegó horas después del triunfo de La Albiceleste por 2-0 frente a Australia, en el marco de un partido amistoso. El próximo lunes, el equipo de Lionel Scaloni se mide ante Indonesia, para darle cierre a una nueva fecha FIFA.

Dispuesto a instalar la discusión, Bulos tomó la palabra tras el comentario editorial del conductor Sebastián Vignolo, y sentenció: “Para mí se creó una mística de selección, que habrán tenido otros equipos, no estoy criticando a ningún otro equipo. Estoy hablando de éste. El (jugador) que llega, parece que se adaptara a esa mítica, y esa mística, después, se traslada al juego”.

A su turno, Bulos recordó que el conjunto argentino perdió sólo un partido de sus últimos 46 encuentros, lo cual “va forjando un equipo invicto, ganador, que se retroalimenta”. Asimismo, indicó que La Scaloneta “es un equipo confiable”, porque “no pierde casi nunca”, y revalorizó el trabajo de su entrenador, a quien ubicó “en un lugar extraordinario” dentro de la historia del fútbol argentino.

“Yo creo que con los números que tiene, y los títulos, Scaloni va camino a ser... a ver, en la historia, ¿dónde está Scaloni? Está en un podio: Menotti, Bilardo y Scaloni. Nos guste o no; después, discutimos quién fue el mejor o el peor”, señaló Bulos sobre el entrenador campeón del mundo. En ese momento, Vignolo dijo que se trataba de una “discusión absurda”.

Para el periodista Federico Bulos, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, "está en el podio" de los técnicos más importantes en la historia del fútbol nacional PEDRO PARDO - AFP

Luego, al volver sobre su proclama, Bulos precisó que “primero vino el juego y después se creó la mística”. Sobre el nivel del equipo, explicó que “fue creciendo”, porque en la Copa América 2021, “antes de ser campeón, en la semifinal, todavía no estaba el juego: el equipo se fue armando”. En cualquier caso, “El Negro” consideró que la selección es un “equipazo” con “una mística que pocas veces vi”.

A su turno, Chavo Fucks recogió el guante, y coincidió con Bulos en que la conquista en el torneo continental de 2021 “fue clave”. Después, se dirigió directamente a su compañero y le espetó: “Quiero decirte algo a vos. Lo primero que obtuvo la selección fue el resultado; se sacó la mochila, porque en esa Copa América tampoco jugó muy bien, tampoco tenía este nivel, y de ahí en más, ya sin la mochila, creo que hasta el titulo del mundo es jugar sin la mochila”. Acto seguido, minimizó el concepto instalado por Bulos: “Yo no hablo de mística”.

Herido en su orgullo, Bulos le preguntó a Fucks: “¿Por qué subestimás lo que yo digo?”, tras lo cual, el comentarista deportivo respondió: “No existe, muchachos. Si perdés los partidos, no tenés mística” Disminuido en su posición, Bulos volvió a explicar su idea, y pidió establecer “un parámetro de discusión”: “Si voy yo a al selección, no hay mística que valga, estoy hablando de jugadores de selección”, precisó. Para dar por concluido el debate, Vignolo dudó de la existencia de la “mística”, y sentenció, sobre el funcionamiento del conjunto nacional: “Yo creo que juega muy bien”.

LA NACION