Franco Colapinto mostró cómo ejercita el cuello de cara al inicio de la temporada en Fórmula 1 y sorprendió a todos

Con la mira puesta en consolidarse en la máxima categoría del automovilismo, Franco Colapinto atraviesa una etapa de preparación intensa y meticulosa de cara a la nueva temporada de Fórmula 1. El piloto argentino compartió una serie de videos en sus redes sociales donde mostró todos los detalles de su arduo entrenamiento, que incluyó complicados ejercicios para fortalecer el cuello.

“Días de pretemporada arriba y abajo del auto!!!! Tamos con todo, dale daleeeee”, escribió el pilarense en un carrusel de su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 5 millones de seguidores. En el primer video se ve como tiene un arnes sobre la cabeza para entrenar la fuerza de los músculos de su cuello.

Franco ya espera su debut en las pistas

En otro de los clips, mostró las decenas de repeticiones que hizo, contabilizadas en una aplicación del celular. De fondo, fiel a su estilo rockero, se escucha que está entrenando con la canción Creo de Callejeros a todo volumen. Así, el piloto de la escudería Alpibe regaló a sus seguidores una postal bien argentina de cara al inicio de las carreras de Fórmula 1.

El piloto compartió detalles de su preparación en redes sociales

En otro video se lo vio trabajando la velocidad de reacción. El ejecicio constaba de luces en el piso que se iban prendiendo aleatoriamente y el piloto debía apagarlas con la mayor celeridad posible. Este entrenamiento es clave para que el conductor tenga el poder de reacción en la pista, teniendo en cuenta que son los autos más veloces del mundo.

Colapinto deja todo en el entrenamiento

Por último, Franco entrenó la coordinación corporal con un ejercicio con una pelota de tenis. La actividad constaba en que su entrenador iba soltando la bola y él debía tomarla luego de repiquetear cerca de unos conos diagramados en el suelo. Al piloto de 22 años se lo notaba muy compenetrado y sudado en el juego, lo que habla de su gran compromiso con esta preparación para la nueva temporada.

Franco finaliza su puesta a punto para la temporada 2026

El trabajo físico es uno de los pilares fundamentales. La exigencia de un monoplaza de F1 somete al cuerpo a fuerzas extremas, especialmente en el cuello, los hombros y la zona media. Colapinto entrena a diario con sesiones específicas para fortalecer la musculatura cervical —clave para soportar las altas cargas laterales en curvas rápidas— y combina ejercicios de resistencia con rutinas de alta intensidad cardiovascular. El objetivo es sostener el rendimiento durante más de 300 kilómetros de carrera sin perder concentración ni reflejos.

A la par del gimnasio, el simulador ocupa un rol central en su agenda. Allí no solo memoriza circuitos y practica puntos de frenado, sino que también trabaja en la gestión de neumáticos, el ahorro de energía y la toma de decisiones bajo presión. Esta preparación virtual le permite llegar a cada Gran Premio con un conocimiento profundo del trazado y de las posibles variables estratégicas.

Colapinto se entusiasma con el buen rendimiento que tuvo en las pruebas (Foto: @francolapinto)

Además, ya empezó con las pruebas en pista. El nuevo motor Mercedes que potencia el monoplaza del piloto argentino ya es un hecho, y la semana pasada volvió a acumular rodaje en el circuito de Bahréin. El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, expresó su confianza en que esta temporada pueda verse la mejor versión de Franco. El argentino volvió a ponerse al mando del auto número 43 en el trazado bahreiní, donde marcó el sexto mejor registro entre los 11 pilotos que giraron durante la jornada.

Así, entre gimnasio, simulador y pruebas, Franco Colapinto construye su camino en la Fórmula 1 con disciplina y ambición. La temporada será un nuevo desafío, pero su preparación demuestra que está decidido a aprovechar cada oportunidad en la élite del automovilismo mundial. Restará ver lo que suceda una vez que la bandera a cuadros inicie la competición.

Cuándo es la primera carrera de Franco Colapinto

El debut del argentino será dentro de tres domingos, el 8 de marzo precisamente, en el GP de Australia.

Este es el cronograma de todas sus carreras.