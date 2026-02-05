Cómo le irá a Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1 esta temporada, según la IA

El 8 de marzo será el puntapié inicial para una nueva temporada de la Fórmula 1. En Melbourne, Australia, se dará el debut de Franco Colapinto en la máxima categoría de este deporte que, para este 2026, tendrá algunas modificaciones en el calendario.

Nuevamente con 24 Grandes Premios, el argentino afrontará una larga temporada que comienza a principios de marzo y culminará el 6 de diciembre. En lo que será su tercera temporada en la Fórmula 1, el piloto nacido en Pilar renovó las energías tras un 2025 con mucha irregularidad. Una de las modificaciones más trascendentales estará en el monoplaza del argentino, el cual, según su testimonio, “es muy diferente” y deberá familiarizarse con algunos comandos para exprimirlo al máximo.

Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly en la presentación de Alpine JOSEP LAGO - AFP

A raíz de la expectativa que genera Colapinto en sus seguidores de todo el mundo, específicamente en la Argentina, la inteligencia artificial (IA) se animó a dar un pronóstico de cómo le irá al joven deportista durante este año.

“Franco Colapinto tiene el potencial para finalizar la temporada 2026 entre la 10° y la 13° posición del Campeonato de Pilotos”, indicó la herramienta tecnológica, dando a cuenta de una mejora significativa con respecto al año pasado, donde culminó en la vigésima posición.

La IA fue contundente al vaticinar en qué puesto terminará Colapinto en la Fórmula 1 (Captura de pantalla Gemini)

A su vez, la IA fundamentó su pronóstico con dos variables: el “Factor Alpine” y la “madurez del piloto”. Sobre el primero, deslizó: “Cualquier mejora técnica sustancial debería catapultar al equipo a la zona media”. Y, agregó: “Si la inversión surte efecto, Colapinto dejará de pelear por no ser último para luchar consistentemente por entrar en los primeros puestos”.

Sobre la faceta personal de Franco, la inteligencia artificial aclaró que el argentino no podrá excusarse con la inexperiencia ya que lleva tres temporadas en la Fórmula 1: “Su capacidad para gestionar neumáticos y su agresividad en clasificación lo ponen a la par de su compañero, Pierre Gasly. Superar o igualar a un piloto experimentado como el francés será la métrica que lo ubique en la tabla”.

Los argumentos que esbozó la IA acerca del pronóstico que brindó sobre Colapinto (Captura de pantalla Gemini)

En la nueva temporada de la Fórmula 1, el principal cambio técnico serán los motores “más limpios” con 50% de potencia eléctrica -en 2025 contaba con 20%- y combustibles 100% sostenibles. Las unidades de potencia hará que los monoplazas sean más livianos, pequeños y contarán con aerodinámica activa -alerones que se adaptan a la situación- buscando que los sobrepasos entre autos sean más sencillos.

Colapinto completo las primeras vueltas de la pretemporada en el circuito de Barcelona

Otra de las modificaciones será en el calendario: se incluye, por primera vez, al Gran Premio de España en Madrid, que reemplazará al histórico GP de Emilia-Romagna. Luego el itinerario tendrá el receso de verano entre el 27 de julio y el 20 de agosto. Además, seis cicuitos adoptarán el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. Los primeros dos repetirán con respecto al año pasado, mientras que los otros harán su estreno reemplazando a Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

8 de marzo a la 1 (Melbourne) GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

15 de marzo a las 4 (Shanghái) GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina