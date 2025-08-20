A qué hora juega Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025

El partido de vuelta de los octavos de final se disputa este miércoles en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini; en la ida, el conjunto chileno ganó 1 a 0
Independiente y Universidad de Chile se enfrentan este miércoles en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Rojo intentará revertir el 1 a 0 adverso en el global tras la derrota como visitante en la ida. El partido está programado para las 21.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y televisación de DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente a través de DGO. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.
En el primero de los dos encuentros de la serie, el conjunto chileno fue superior, hizo valer su localía y se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa con un gol de Lucas Assadi. En el visitante, que no gana hace siete partidos, fue expulsado el delantero uruguayo Matías Abaldo, quien llegó al club cedido desde Defensor Sporting hace apenas dos semanas, por doble amarilla.
Independiente vs. Universidad de Chile: todo lo que hay que saber
- Vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
- Día: Miércoles 20 de agosto.
- Hora: 21.30.
- Estadio: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.
- Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Independiente vs. Universidad de Chile: cómo ver online
El encuentro se disputa este miércoles en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- DGO - DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
De cara al compromiso de este miércoles, Independiente buscará la victoria con dos modificaciones obligadas con respecto a la derrota en la ida. El objetivo del DT Julio Vaccari es cortar con la racha negativa que tiene a maltraer al club, ya que no gana desde el 29 de junio ante Gimnasia de Mendoza (2 a 1 en los 16vos de final de la Copa Argentina). El entrenador no podrá contar con dos futbolistas que, en su esquema ideal, son titulares: Abaldo -expulsado- y Nicolás Freire -lesionado-. El delantero será reemplazado por Gabriel Ávalos; mientras que el lugar del ex Inter Miami será ocupado por Sebastián Valdez.
Posibles formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Saldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.
