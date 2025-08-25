Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026: cuándo se juega el partido

A principios de septiembre está programada la tercera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en la que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) concluirá las eliminatorias al próximo Mundial y la selección argentina, con el boleto asegurado a Estados Unidos-México-Canadá 2026, se despedirá de su público recibiendo a Venezuela en el estadio Monumental por la 17ª jornada.

El encuentro ante la Vinotinto está programado el jueves 4 de septiembre a las 20.30 y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres caídas y, además de haberse clasificado a la próxima Copa del Mundo para intentar defender el título que ganó en Qatar 2022, se aseguró el primer puesto porque sus escoltas son Ecuador y Brasil con 25 unidades cada uno.

En la prelista de convocados que anunció días atrás la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los dos partidos por las eliminatorias sudamericanas -el otro será vs. Ecuadro como visitante-, hay 31 nombres. Sobresalen Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

De los ausentes, más llamativo es Enzo Fernández, pero tiene una justificación. El volante fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de sanción. Además, es una buen ocasión para que descanse, ya que culminó la temporada 2024-2025 con Chelsea el 13 de julio en la coronación en el Mundial de Clubes 2025 y este fin de semana comenzó a competir en la Premier League de Inglaterra 2025-2026, por lo que prácticamente no tuvo vacaciones.

La nómina, aunque no es la definitiva, tiene sorpresas. El DT incluyó por primera vez al mediocampista Alan Varela (Porto) y al delantero José Manuel López (Palmeiras). Además, regresaron a la consideración Marcos Acuña, Julio Soler y Claudio ‘Diablito’ Echeverri mientras que Franco Mastantuono figura nuevamente, ahora como jugador de Real Madrid donde este fin de semana tuvo su primera vez como titular en la victoria ante Real Oviedo 3 a 0.

Franco Mastantuono fue titular este domingo en la victoria de Real Madrid ante Real Oviedo por la Liga de España Miguel Oses - AP

El seleccionado que conduce Fernando Batista, por su parte, marcha séptimo en la clasificación con 18 unidades gracias a cuatro victorias, seis igualdades y seis caídas y está en zona de acceso al repechaje. Su sueño es ser mundialista por primera vez en la historia y el partido contra los argentinos es trascendental porque se puede asegurar, al menos, ir al repechaje. Colombia está cuatro puntos por encima suyo con seis en juego y Bolivia la persigue con 17. Lo positivo es que en la última jornada recibirá a los colombianos, por lo que se podría dar un mano a mano por el último pasaje directo al Mundial 2026.

La Argentina y Venezuela se enfrentaron por última vez el 10 de octubre del año pasado, por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, y empataron 1 a 1 en Maturín en un encuentro que se disputó en una cancha afectada por intensas lluvias. Nicolás Otamendi abrió el marcador para la albiceleste y Salomón Rondón igualó para la Vinotinto cerca del final.

Todos los partidos de la selección argentina en las eliminatorias

El equipo argentino no volverá a jugar en el país este año tras el choque con Venezuela. Para el resto de las fechas de la FIFA la AFA anunció cuatro amistosos, dos en octubre (del 6 al 14) en Estados Unidos y otros tantos en noviembre (del 10 al 18) en Angola e India.

El único duelo que está confirmado es ante México en Chicago o Nueva Jersey en día y estadio a confirmar. El encuentro será en el marco de una gira por el país sede de la última Copa América y el próximo Mundial que surgió como alternativa tras caerse el viaje a China. Allí, aunque todavía no hay certezas, es probable que el otro partido sea frente a Corea del Sur en el marco del desembarco de su capitán y figura, Heung-min Son, en Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

Después del choque con los mexicanos y, probablemente, los coreanos, la Argentina cerrará el año con la quinta y última fecha FIFA, programada en noviembre. Allí irá a Luanda a jugar contra Angola y, luego, a Kerala en el país asiático para enfrentar a un rival a definir (posiblemente Estados Unidos o Qatar).