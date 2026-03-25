Selección argentina de fútbol: cuándo juega vs. Mauritania y Zambia

De una gira por Medio Oriente a jugar dos partidos como local. De la Finalissima vs. España y un amistoso vs. Qatar a e ncuentros c ontra las desconocidas y débiles Mauritania y Zambia. La selección argentina pasó, de una semana a otra, de tener una fecha FIFA acorde a lo que necesitaba para prepararse para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 a disputar dos juegos de baja exigencia que, no obstante, van en concordancia con la mayoría de los que disputó desde que fue campeón en Qatar 2022.

El conflicto bélico que arrancó con Estados Unidos e Israel atacando a Irán y se expandió en la región, provocó que el partido pendiente entre la albiceleste y la Furia Roja primero se ponga en duda y, luego, sin que ambas partes concluyan en otra sede y fecha, se cancele hasta nuevo aviso. Caída la Finalissima, a contrarrelo,j y luego de cancelarse también la posibilidad de jugar con Guatemala, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consiguió a los dos rivales africanos y organizó ambos partidos en la Bombonera.

Estos son los amistosos de la selección argentina en la primera fecha FIFA del año Canchallena

Si algo tiene la institución presidida por Claudio Tapia desde que la Argentina fue campeona del mundo en Qatar 2022 es congruencia para organizar amistosos ante rivales muy débiles. Ambos están en la misma línea de una lista de oponentes de la que son excepciones Ecuador y Australia.

El primero de los amistosos, ante los mauritanos, será este viernes 27 de marzo. El otro, contra los zambianos, el martes 31 de marzo. Ambos tendrán lugar desde las 20.15 y se espera una gran convocatoria de público teniendo en cuenta que serán los últimos de local antes de la Copa del Mundo y, muy posiblemente, los últimos de Lionel Messi en el país.

Teniendo en cuenta la calidad de los rivales que tendrá enfrente, para el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni son más importantes los entrenamientos que el plantel realiza en el predio que la AFA tiene en Ezeiza que los partidos en sí. Es la última vez que estarán cara a cara con los futbolistas antes de definir la lista de convocados a la cita ecuménica, para la que hay que presentar una nómina preliminar el 11 de mayo con un máximo de 35 nombres y luego ser recortada a 26 el 1° de junio.

Hay unos 20 jugadores que tienen su boleto asegurado a Estados Unidos-México-Canadá 2026. No obstante, hay quienes se juegan gran parte de su inclusión en la cita ecuménica en esta ventana de partidos y fueron citados. Se trata del arquero Juan Musso, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Marcos Acuña, Máximo Perrone, Franco Matantuono, Valentín Barco, José López, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli. Otros, no están y deberán descollar en sus clubes en la recta final de la temporada 2025-2026 de Europa para ganarse un lugar.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania y Zambia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Juan Musso (Atlético Madrid).

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).

Lucas Martínez Quarta (River Plate).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Gabriel Rojas (Racing Club).

Marcos Acuña (River Plate).

Agustín Giay (Palmeiras).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors).

Máximo Perrone (Como).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Chelsea).

Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Nico Paz (Como).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami).

Gianluca Prestianni (Benfica).

Nicolás González (Atlético Madrid).

Giuliano Simeone (Atlético Madrid).

Thiago Almada (Atlético Madrid).

José López (Palmeiras).

Julián Álvarez (Atlético Madrid).

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo).