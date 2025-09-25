Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

La Liga de España 2025-2026 tendrá este sábado uno de los partidos más importantes como lo es el clásico entre Atlético Madrid y Real Madrid, correspondiente a la séptima fecha. El encuentro está programado para las 11.15 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al partido que arbitrará Javier Alberola Rojas, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.35 contra 3.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.65.

El Colchonero tuvo un mal arranque de temporada y el entrenador Diego Simeone está en el ojo de la tormenta. Además de haber caído en su debut en la Champions League 2025-2026 ante Liverpool 3 a 2 como visitante, no tiene regularidad en el certamen local y se ubica octavo con nueve puntos producto de dos triunfos, tres empates y una caída.

El Merengue, en contrapartida, empezó el certamen continental con un triunfo sobre Marsella 2 a 1 y lidera la Liga de España gracias a que ganó los seis partidos que disputó con 14 goles a favor y solo tres en contra. Con 18 unidades, le lleva cinco a Barcelona y Villarreal, aunque el elenco culé disputó un juego menos.

Ambos entrenadores tienen bajas para el clásico. Simeone no podrá contar con Johnny Cardoso y Thiago Almada, ambos lesionados; y el uruguayo José María Giménez. Julián Álvarez tiene un lugar asegurado entre los titulares mientras que es probable que Giuliano Simeone y Nicolás González ocupen un lugar en cada banda. Nahuel Molina y el arquero Juan Musso serán suplentes.

Del otro lado, el DT Xabi Alonso puede incluir en la formación inicial a Franco Mastantuono, quien tuvo mucho protagonismo desde que llegó y anotó su primer tanto con la camiseta de la Casa Blanca recientemente frente a Levante. El exjugador de River pelea por el puesto con Arda Güler para acompañar en la ofensiva a Kylian Mbappé y Vinicius Jr. o Rodrygo. No están a disposición los defensores Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

El historial entre ambos equipos tiene 239 antecedentes en diferentes competiciones con 117 victorias de Real Madrid y 60 de Atlético Madrid. Empataron 62 veces. La última vez que se vieron las caras fue en la reclasificación de la Champions League 2024-2025 con victoria por penales del Merengue, tras igualar 2 a 2 en el global. En el primer juego la Casa Blanca sonrió 2 a 1 y en la revancha el Colchonero se impuso 1 a 0.