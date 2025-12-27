Chelsea vs. Aston Villa: horario y cómo ver el partido por la Premier League 2025-2026

Este sábado, desde las 14.30 (hora argentina), Chelsea y Aston Villa se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 18 de la Premier League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Stuart Attwell, se disputa en el estadio Stamford Bridge y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming a través de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Blues, con Enzo Fernández como subcapitán, se ubican en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos, misma cantidad que Manchester United y Liverpool pero con mejor diferencia de gol (+12 contra +4 y +3 respectivamente). Vienen de empatar 2 a 2 con Newcastle por los goles de Reece James y João Pedro (Nick Woltemade anotó los dos tantos de las Urracas).

En tanto los Villanos, donde juegan Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, se mantienen en el tercer puesto de la clasificación general con 36 unidades, producto de 11 victorias, tres empates y tres derrotas. En la última jornada vencieron por 2 a 1 a Manchester United con un doblete de Morgan Rogers (Matheus Cunha empató transitoriamente para los Diablos Rojos).

Emiliano 'Dibu' Martínez, una de las principales figuras de Aston Villa, será titular frente a Chelsea Prensa Aston Villa

Chelsea vs. Aston Villa: todo lo que hay que saber

Fecha 18 de la Premier League 2025-2026.

Día : Sábado 27 de diciembre.

: Sábado 27 de diciembre. Hora : 14.30 (horario argentino).

: 14.30 (horario argentino). Estadio : Stamford Bridge.

: Stamford Bridge. Árbitro: Stuart Attwell.

Chelsea vs. Aston Villa: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 14.30 (horario argentino) en Londres, Inglaterra, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chelsea corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.66 contra los 2.76 que se repagan por un hipotético triunfo de Aston Villa. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.75.

Las casas de apuestas ponen a Chelsea como favorito al triunfo en el encuentro ante Aston Villa Bradley Collyer� - PA�

Posibles formaciones