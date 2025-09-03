Cuándo juega Argentina vs. Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, hora y TV

Este jueves, desde las 20.30, la selección argentina y Venezuela se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Por este motivo, el entrenador probará variantes para conformar el mejor plantel posible de cara al certamen ecuménico, con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022. En la última jornada empató 1 a 1 con Colombia por los goles de Thiago Almada y Luis Díaz.

Thiago Almada fue la figura de la selección argentina en el empate 1 a 1 ante Colombia Gustavo Garello� - AP�

La Vinotinto, por su parte, sueña con jugar el primer Mundial de su historia. Dirigida por el argentino Fernando Batista, actualmente se ubica en el séptimo lugar de la clasificación general, en zona de repechaje, con 18 puntos (cuatro victorias, seis empates y seis derrotas). Viene de perder 2 a 0 con Uruguay por los tantos de Rodrigo Aguirre y Giorgian De Arrascaeta.

Argentina vs. Venezuela: todo lo que hay que saber

Fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Día : Jueves 4 de septiembre.

: Jueves 4 de septiembre. Hora : 20.30.

: 20.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Piero Maza (Chile).

: Piero Maza (Chile). TV : Telefé y TyC Sports.

: Telefé y TyC Sports. Streaming : TyC Sports Play.

: TyC Sports Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este jueves, Scaloni tiene algunas dudas con respecto al armado del equipo titular. Con Enzo Fernández suspendido y Alexis Mac Allister que se sumó tarde a los entrenamientos tras perder el vuelo con destino a Buenos Aires, el cuerpo técnico no podrá contar con su “once ideal”, por lo que buscará alternativas. Así, el triángulo de la mitad de la cancha que sale de memoria, con Rodrigo De Paul, Enzo y Mac Allister, sufrirá modificaciones. “El equipo está en condiciones de hacer ciertos retoques con algunos chicos que piden pista“, aseguró el DT.

La certeza es que Leandro Paredes, de gran presente en Boca, será el 5. Con De Paul fijo, el tercer mediocampista aún es una incógnita. Thiago Almada, figura en la fecha pasada ante Colombia, asoma como el candidato idóneo, pero otros jóvenes “nos pueden dar muchísimo en el futuro”, según dijo el entrenador, por lo que hay dos jugadores que tienen chances de sumar minutos desde el arranque: Franco Mastantuono y Nico Paz. “Ambos pueden formar parte del equipo, es una idea que tengo en la cabeza. La única forma de definirlo es verlos dentro de una cancha y tener en cuenta la edad que tienen”, comentó.

Leandro Paredes será el dueño de la mitad de la cancha en el encuentro de este jueves ante Venezuela Aníbal Greco - LA NACION

Arriba, todo indica que Julián Álvarez tendría su lugar asegurado junto a Lionel Messi, quien disputará su último encuentro oficial con la selección argentina en el país. “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, aseguró el propio ‘Leo’.