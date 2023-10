escuchar

Este sábado, desde las 20.30 (hora argentina), Inter Miami se enfrenta a Cincinnati en un partido correspondiente a la fecha 37 de la Major League Soccer (MLS) 2023. El encuentro se disputa en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Apple TV+. En el local, las redes oficiales de la franquicia dieron indicios sobre la posible vuelta de Lionel Messi a las canchas luego de más de dos semanas desde que jugó por última vez (disputó 36 minutos antes de pedir el cambio en el triunfo 4 a 1 ante Toronto).

El combinado de la Florida se ubica 14° en el grupo A. Está a cinco de New York FC, el último que hasta el momento se estaría metiendo en el repechaje para Play-Offs, con seis puntos en juego. Desde la llegada de los rosarinos al plantel -el DT Gerardo ‘Tata’ Martino y el capitán, ‘Leo’ Messi-, Inter Miami ganó un título (la Leagues Cup) y accedió a la final de otra competencia (perdió la US Open Cup). Con la ‘Pulga’ en cancha, el equipo aún no tuvo derrotas, por lo que el plantel mantiene la esperanza de contar con él ante Cincinnati, ya que viene de sufrir una goleada 4 a 1 frente a Chicago.

Nos vemos mañana 👋 pic.twitter.com/LTI4IW7opY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 6, 2023

El conjunto ohioano, por su parte, es el puntero indiscutido de la zona, puesto que ningún equipo podrá arrebatarle en lo que queda de la temporada regular. Gracias a esto, ya se aseguró levantar el trofeo denominado “MLS Supporters’ Shield”, que queda en manos del mejor equipo de la temporada regular de la liga estadounidense. Acumula 65 unidades en 32 partidos disputados gracias a 19 triunfos, ocho empates y apenas cinco derrotas. Con el argentino Luciano Acosta como capitán y máxima figura, persigue el sueño de consagrarse campeón por primera vez en la breve historia de la institución.

Inter Miami vs. Cincinnati: todo lo que hay que saber

Fecha 37 de la Major League Soccer (MLS) 2023.

Día : Sábado 7 de octubre.

: Sábado 7 de octubre. Hora : 20.30 (horario argentino).

: 20.30 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. TV : No disponible en la Argentina

: No disponible en la Argentina Streaming: Apple TV+.

¿Qué le pasa a Messi?

Messi no tiene una lesión importante como tal. El problema existente es por una cicatriz de una vieja herida en el isquiotibial de la pierna derecha, que le genera dolor y no le permite moverse con normalidad. El riesgo es que, en caso de jugar, esa cicatriz podría abrirse y generar una lesión grave que lo marginaría de las canchas por un tiempo considerable. Y eso es justamente lo que él mismo quiere evitar. Además, acumula cansancio físico y no completa los 90 minutos de un partido desde hace más de un mes (la última vez fue el 3 de septiembre, cuando su equipo derrotó por 3 a 1 a Los Angeles FC en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la MLS).

Messi jugó por última vez el 20 de septiembre, aunque disputó 37' y pidió el cambio CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pesar de su inactividad y, como era de esperarse, la ‘Pulga’ fue citado por Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, para disputar los partidos de Eliminatorias ante Paraguay y Perú en las próximas semanas. Lo curioso es que, parte de esa historia de desavenencias con las molestias físicas vistiendo la camiseta albiceleste, en el marco de la primera doble fecha del certamen clasificatorio al Mundial 2026, ante Ecuador y Bolivia. Justamente ante la Tri, ‘Leo’ marcó el 1 a 0 con el que se definió el partido, pero dio indicios a minutos del final: salió reemplazado, algo poco habitual en él. Frente al seleccionado boliviano, en tanto, no integró ni siquiera el banco de suplentes.

Luego jugó como titular y pidió el cambio a los 37′ en el duelo ante Toronto, para después no integrar la convocatoria en el empate 1 a 1 con Orlando City, en la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo (derrota 2 a 1) y en la igualdad 1 a 1 con New York FC. Además, tampoco formó parte del plantel que recientemente fue derrotado 4 a 1 por Chicago Fire en la fecha 36 del certamen doméstico estadounidense.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.95 contra los 3.60 que se repagan por un triunfo de Cincinnati. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.75.

Posibles formaciones

Inter Miami : Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés o Kamal Miller, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen; Sergio Busquets, Diego Gómez, Benjamín Cremaschi; Facundo Farías, Leonardo Campana o Josef Martínez y Lionel Messi o Robert Taylor.

: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés o Kamal Miller, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen; Sergio Busquets, Diego Gómez, Benjamín Cremaschi; Facundo Farías, Leonardo Campana o Josef Martínez y Lionel Messi o Robert Taylor. Cincinnati: Alec Kann; Ian Murphy, Nick Hagglund, Matt Miazga, Yerson Mosquera, Raymon Gaddis; Yuya Kubo, Obinna Nwobodo, Luciano Acosta; Aaron-Salem Boupendza y Dominique Badji.