El ex DT de Arabia Saudita, que se hizo viral en Qatar, ahora dirige a Túnez: la particular arenga a sus jugadores

Hace cuatro años, Hervé Renard se volvió viral en el Mundial de Qatar por una charla de entretiempo que terminó convirtiéndose en una victoria histórica. Arabia Saudita perdía 1-0 con la Argentina, uno de los principales candidatos en ese momento y posterior campeón de la Copa del Mundo, cuando el entrenador francés le reprochó a sus futbolistas que se quedaran mirando a Lionel Messi en lugar de presionarlo.

Minutos después, su equipo dio vuelta el partido y firmó una de las mayores sorpresa de la competición. Ahora, el DT volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez con Túnez a su cargo, por otro discurso que se dio puertas adentro.

El entrenador fue designado esta semana tras el despido de Sabri Lamouchi, a cargo del equipo durante la goleada 5-1 de Suecia en el debut mundialista. La Federación Tunecina de Fútbol anunció su contratación en plena competición y a pesar de que Lamouchi había sido contratado en enero y llevaba apenas cinco partidos frente al seleccionado cuando fue despedido.

El seleccionador francés Hervé Renard reacciona durante el partido de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA entre Francia y Portugal en el Estadio Hainaut de Valenciennes en 2023 FRANCK FIFE - AFP

Tras ello, Renard fue filmado durante su primera intervención ante el plantel, duramente golpeado por el encuentro. Allí eligió un tono menos desafiante que el usado ante Arabia Saudita en 2022. Sin embargo, fue igualmente directo. “Ahora hay que seguir adelante, porque en el fútbol no hay tiempo que perder. Hay que volver a enfocarse”, reclamó.

Sin embargo, mostró empatía frente a los jugadores que se vieron sorprendidos ante semejante derrota. “Sé que es duro. Llegamos con las piernas pesadas, incluso más pesadas de lo habitual, porque esto también golpea a la cabeza. Nosotros jugamos al fútbol, sabemos lo que significa, pero cuando uno es profesional, tiene que saber recuperarse”.

Suecia vs. Túnez: el país escandinavo goleó 5 a 1 y lidera el grupo F JULIO CESAR AGUILAR - AFP

Luego brindó críticas al juego frente a Suecia, pero no perdió la esperanza: dijo que tuvieron más de una ocasión para igualar el partido tras el primer gol del seleccionado europeo. “Si hubiéramos tenido delante un equipo que recibe goleadas todo el tiempo, podríamos decir que hay una cuestión de nivel. Pero no es el caso. El problema está en otra parte: hay que reaccionar”, señaló.

Ahora, Túnez deberá prepararse para su segundo partido, esta vez frente a Japón: “Hay que enfocarse y estar decididos. Ustedes lo saben. No podemos dejar pasar este escalón. Hay que superarlo. Después ya conocen cómo son estas fases finales”.

🚨 LE DISCOURS D'HERVÉ RENARD AUX JOUEURS TUNISIENS À SON ARRIVÉE 🇹🇳🦅



« Vous savez ce qu'il se passerait si vous rentriez maintenant au pays ? Tout le monde est en colère.



Là, c'est la Patrie, c'est la Nation. C'est une Coupe du Monde ! Il faut se bouger, les gars ! ON EST… pic.twitter.com/cjTcxyKqDU — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) June 17, 2026

La charla también incluyó una apelación al orgullo nacional y al esfuerzo de los hinchas que viajaron para acompañar al equipo.

“Estamos en un Mundial. No puede imaginar lo que significa estar aquí. ¿Saben cuánto dinero gastaron para venir a alentarlos?”, expresó, y sumó, de forma contundente: “Ustedes saben qué pasaría si hoy regresáramos al país. Porque todo el mundo está enojado. Y es normal. No podemos decir que no tienen razón. Tampoco podemos decir que están equivocados. Es un sentimiento ligado a la patria, a la nación”.

“¿Quieren sacarse una foto con Messi?"

La comparación con la arenga del último Mundial surgió de manera inevitable. En aquel entonces, Renard había cuestionado a sus jugadores por la pasividad con la que enfrentaban a Messi.

“Saquen el teléfono y se pueden sacar una foto con Messi, si es lo que quieren. Pide la pelota en la mitad de la cancha y se quedan quietos, mirando. Tienen que presionarlo y empujarlo”, les dijo en un tono enérgico en la charla que ocurrió en el entretiempo, cuando la Argentina derrotaba por 1-0 a Arabia Saudita.

Con subtítulos en español la arenga del entrenador de Arabia Saudita para ayudar a dar vuelta la historia ante la Selección argentina

Publicado por @SaudiNT pic.twitter.com/bYPolkE7xY — GOAL en español (@Goal_en_espanol) November 24, 2022

“¿Así presionas? Se supone que presionar significa que vas a ir hacia adelante”, le indicó a un jugador. Y enseguida apuntó hacia otro: “Messi tiene la pelota y te quedas en la defensa. ¿Quieres que vaya Alí y lo presione él?”.

Su discurso se viralizó después de publicarse desde la intimidad del seleccionado árabe, que en el segundo tiempo rápidamente mostró una actitud opuesta y en pocos minutos dio vuelta el partido, que ganó 2-1.

“Hay 60.000 aficionados en las tribunas. No estamos respetándolos. No pusimos intensidad. Jugaron el primer tiempo como si fuera un partido amistoso. Ellos tuvieron las mejores oportunidades, pero no marcaron más que una vez. Entonces, se tienen que levantar y luchar. ¡Aún quedan 45 minutos para jugar!”, agregó caminando de un lado a otro por el centro del vestuario, mientras los jugadores lo observaban sentados delante de cada casillero.

El video tiene una duración de diez minutos. “Se supone que no debemos dejarlos jugar. Si tenemos nosotros la pelota, no sólo vamos a poder igualarlo...”, insistió.