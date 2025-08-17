En qué canal pasan Athletic Bilbao vs. Sevilla, por la Liga de España 2025-2026 hoy

El encuentro correspondiente a la primera fecha del torneo se disputa este domingo desde las 14.30 en el estadio de San Mamés
Athletic Bilbao y Sevilla debutan este domingo en la Liga de España 2025-2026 con el duelo de la primera fecha, programado a las 14.30 (hora argentina) en el estadio de San Mamés con arbitraje Francisco José Hernández Maeso.
El duelo se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO -se requiere ser cliente-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa del partido
El encuentro significa el debut de ambos clubes en el torneo doméstico de España, donde históricamente fueron dos de los animadores pero en las últimas temporadas atraviesan presentes diferentes. El conjunto del País Vasco, que dirige Ernesto Valverde, sigue siendo protagonista y, de hecho, en la temporada 2024-2025 terminó cuarto y accedió a la Champions League que está en curso.
Los Blanquirrojos, en contrapartida, llevan dos torneos seguidos peleando hasta la última jornada por no descender y este año, de la mano del entrenador argentino Matías Almeyda, intentará volver a los primeros planos y ser otra vez competitivo con los equipos más importantes. En su plantel cuenta con los también futbolistas albicelestes
Posibles formaciones
- Athletic Bilbao: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche Izeta; Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Álex Berenguer, Nico Williams; y Maroan Sannadi. DT: Ernesto Valverde.
- Sevilla: Ørjan Nyland; Juanlu Sánchez Velasco, Andrés Castrín, Kike Salas, David Carmona; Lucien Agoumé, Djibril Sow; Dodi Lukebakio, Peque, Stanis Idumbo; y Akor Adams. DT: Matías Almeyda.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.70 contra 6.33 que cotiza su derota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.87.
