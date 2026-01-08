En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la Supercopa de España 2026 hoy

El encuentro, que definirá al rival de Barcelona en la final, se disputa este jueves a las 16 (hora argentina); Julián Álvarez y Giuliano Simeone serían titulares en el Colchonero
Este jueves, desde las 16 (horario argentino), Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en el marco de una de las semifinales de la Supercopa de España 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del español Mateo Busquets Ferrer, se disputa en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda, Arabia Saudita, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Colchonero se clasificó a este certamen tras quedar tercero en LaLiga de España 2024-2025. Sumó 76 puntos, 12 menos que el campeón Barcelona, producto de 22 victorias, 10 empates y seis derrotas. En el plantel, además del DT Diego Simeone, hay seis argentinos: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nicolás González, Julián Álvarez y Thiago Almada, quien llegó hace apenas seis meses pero podría dejar el club en este mercado de pases.
El Merengue, por su parte, fue subcampeón de LaLiga y de la Copa del Rey en la pasada temporada. En ambos torneos, el campeón fue su clásico rival, Barcelona, por lo que los madridistas quedaron en deuda con sus hinchas. Ganó la Supercopa de España en 13 ocasiones, la última de ellas en 2024, lo que lo consolida como el segundo equipo con más trofeos en su palmarés únicamente por detrás del Barça, que acumula 15.
El ganador avanzará a la final y se verá las caras con Barcelona, que en la otra semifinal, disputada el miércoles, vapuleó a Athletic Bilbao por 5 a 0 con un doblete de Raphinha y sendas anotaciones de Ferrán Torres, Fermín López y Roony Bardghji. El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick es el vigente campeón de este certamen, ya que en la última edición le ganó a Real Madrid por 3 a 2 en el partido definitorio.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Supercopa de España, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.34 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético de Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.70.
Posibles formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, José María Giménez o Conor Gallagher, Robin Le Normand, David Hancko; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinicius Jr.; y Gonzalo García.
