En qué canal pasan Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao por la Champions League 2025-2026 hoy

Borussia Dortmund y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la Champions League 2025-2026, con el objetivo de recuperarse de sendas caídas en la jornada anterior en la que ambos debutaron con traspié. El encuentro está programado para las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través del Canal 116 de Flow y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En el debut el equipo alemán, finalista en la penúltima edición, empató ante Juventus 4 a 4 en un partidazo y buscará su primera alegría en un certamen continental que lo tiene como uno de los clubes que puede ser protagonista porque siempre le da pelea a los gigantes de Europa. El entrenador Niko Kovac no podrá contar con el argentino Aaron Anselmino, quien acarrea una lesión muscular; como así tampoco con Emre Can y Julien Duranville.

El conjunto vasco, que volvió al máximo certamen continental tras más de una década, perdió frente a Arsenal 2 a 0 en su primera presentación y necesita un buen resultado para no quedar relegado en la pelea por llegar a los cruces de eliminación directa. La principal preocupación del DT Ernesto Valverde es si podrá contar con el delantero Nico Williams, quien acarrea una molestia y está en duda.

Dortmund vs. Athletic Bilbao: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Alemania, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del Canal 116 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con el cableoperador homónimo, podrá sintonizar el canal directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). El partido, como todos los del certamen, está disponible también en Disney+ y el minuto a minuto en canchallena.com.

Athletic Bilbao esperará hasta último momento a Nico Williams, afectado por una molestia física Miguel Oses - AP

Posibles formaciones

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier; y Serhou Guirassy. DT: Niko Kovac.

Athletic Club: Unai Simón; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz De Galarreta, Mikel Jaureguizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Unai Gómez; y Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

El de este miércoles será el primer enfrentamiento entre Borussia Dortmund y Athletic Bilbao en la Champions League, por lo que inaugurarán el historial entre sí.