En qué canal pasan Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy por la Copa Argentina 2026 hoy

Este miércoles, desde las 21.15 (horario argentino), Central Córdoba y Gimnasia de Jujuy se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano, se disputa en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ferroviario es uno de los nueve clubes que saben lo que es levantar el trofeo más federal del país. Se consagró campeón en 2024, cuando derrotó en la final a Vélez por la mínima diferencia en el estadio 15 de Abril. En la última edición quedó eliminado en 32vos de final tras caer 1 a 0 ante Quilmes por un gol del colombiano Camilo Machado, en un encuentro disputado en el estadio Julio César Villagra.

Central Córdoba buscará tomarse revancha del único antecedente ante Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina Fotobaires / Luis Santillan

En tanto el Lobo jujeño, que en 2025 cayó ante San Martín de San Juan por penales en la instancia inicial, participó varias veces de la Copa Argentina y su mejor actuación fue en 2022, cuando llegó hasta los octavos de final. En aquella edición eliminó por penales, justamente, a Central Córdoba, en la primera ronda, para luego dejar en el camino a Racing de Córdoba, verdugo de San Lorenzo en 32vos de final. Finalmente, en la ronda de los 16 mejores fue eliminado por Banfield.

Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Salta y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Central Córdoba corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.32 contra los 3.35 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia de Jujuy. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Las casas de apuestas ponen a Central Córdoba como favorito al triunfo en el encuentro ante Gimnasia de Jujuy X @cacc_sde

