En qué canal pasan Rosario Central vs. Sportivo Belgrano por la Copa Argentina 2026 hoy

El encuentro entre el Canalla y el conjunto cordobés se disputa este miércoles a las 19 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer
Este miércoles, desde las 19 (horario argentino), Rosario Central y Sportivo Belgrano se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el estadio 15 de Abril y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Canalla se consagró campeón del certamen más federal del país en 2017-2018, cuando derrotó por penales a Gimnasia de La Plata en la final. Además, fue subcampeón en tres ediciones consecutivas, lo que lo consolida como uno de los clubes con más definiciones disputadas junto a Boca, con cuatro: 2013-2014 (cayó por penales vs. Huracán), 2014-2015 (perdió 2 a 0 vs. Boca) y 2015-2016 (fue derrotado 4 a 3 vs. River). En 2025 fue eliminado ante Unión de Santa Fe, por penales, en 16vos de final.
El Gigante del Este, por su parte, participó varias veces de la Copa Argentina y su mejor actuación se dio en 2011-12 y 2013, cuando llegó hasta los 16vos de final tras dejar en el camino en la primera ronda a Almirante Brown y Argentinos Juniors, respectivamente. En la última edición también formó parte del cuadro principal: quedó eliminado en la primera ronda tras perder 2 a 0 con Independiente en el estadio Único de San Nicolás.
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano: cómo ver online
El encuentro se disputa este miércoles en Santa Fe y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.24 contra los 21.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Sportivo Belgrano. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.40.
Posibles formaciones
- Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Véliz.
- Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Leonardo Ferreyra, Brian Flores, Tomás Pennesi, Gianfranco Ferrero; Santiago Churchi, Juan Caviglia, Joaquín Bassani, Agustín Pastorelli; Alfio Lehmann y Emanuel Mercado.
