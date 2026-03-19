En qué canal pasan hoy el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana

Las copas internacionales ya se juegan en el continente. Incluso, desde el sorteo. Por eso, este jueves, los fanáticos futboleros de la región no se perderán detalle de lo que ocurra en la ceremonia de conformación de los grupos de la Libertadores y Sudamericana 2026, con la participación de diez equipos argentinos. Más allá de la vuelta de Boca al máximo certamen y la de River al segundo, el foco de atención estará puesto en cómo se armen las zonas para así comenzar a imaginar el periplo que cada uno recorrerá hasta fines de mayo, con la etapa inicial. Inicia a las 20 (horario argentino) y tiene varias opciones para seguir en vivo.

Por televisión, el sorteo de las copas estará disponible en los canales ESPN y Fox Sports y ambas señales se pueden sintonizar onine a través de las plataformas de los cableoperadores Flow, Telecentro Play y DGO, siempre y cuando se tenga una suscripción activa, misma condición que exige Disney+ Premium en streming. A su vez, el sorteo estará sisponible, de manera gratuita, en el canal de Youtube de Conmebol, la confederación que rige ambas competencias.

Boca Juniors ganó su última Libertadores en 2007 de la mano de Miguel Angel Russo como DT Marcelo Hernandez - AP

Para este año se destaca el regreso de Boca, segundo máximo ganador histórico con seis títulos, tras dos años de ausencia. En contrapartida, River interrumpe una racha de 12 participaciones consecutivas y disputará la Copa Sudamericana junto a otros cinco representantes locales: Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra.

Los cuatro bombos se armaron en base al ranking oficial de la Conmebol de diciembre de 2025. El xeneize integra el 1 junto a potencias como Flamengo, el campeón 2025, Palmeiras, Peñarol, Nacional de Uruguay, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. Estos equipos serán cabezas de serie en sus respectivas zonas. La normativa del sorteo impide que dos clubes del mismo país compartan grupo, a menos que uno de ellos provenga de las etapas previas.

River Plate dejó la Libertadores después de 12 años y jugará el segundo torneo en importancia del continente, la Sudamericana DANIEL DUARTE - AFP

Como Argentinos Juniors perdió su oportunidad de meterse en el cuadro principal tras caer ante Barcelona de Ecuador, la regla no aplica para los equipos argentinos clasificados directamente a la etapa de grupos. Por lo tanto, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda evitará a los gigantes brasileños mencionados, mientras que otros clubes nacionales corren su propia suerte según su ubicación en los copones.

Estudiantes y Lanús ocupan el Bombo 2 y eluden a Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Rosario Central se ubica en el Bombo 3, por lo cual no choca ante Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Por último, Platense e Independiente Rivadavia, debutantes, integran el Bombo 4 y evitan a rivales como Universidad Central, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Independiente Rivadavia de Mendoza ganó la Copa Argentina y hará su estreno en la Conmebol Libertadores César Heredia - FOTOBAIRES

La etapa de grupos comienza el 7 de abril y termina el 28 de mayo. Los dos mejores de cada zona se clasificarán a los octavos de final, mientras que el tercero irá a la Copa Sudamericana. El calendario oficial de la Conmebol establece el sorteo de los octavos de final para la semana del 6 de junio. La etapa decisiva, con cruces de eliminación directa a ida y vuelta, se desarrollará entre agosto y octubre. La final será a partido único en sede neutral a confirmar el 28 de noviembre.