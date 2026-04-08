En qué canal pasan River vs. Blooming por un la Copa Libertadores hoy

Llegó el día del estreno para River en la Copa Sudamericana 2026. El Millonario se enfrenta este miércoles a Blooming de Bolivia, como visitante, por la fecha 1 del Grupo H, desde las 21.30 (horario argentino) y lo hace con la premisa de empezar a pisar fuerte de nuevo en el plano internacional, en el que supo marcar una época y una tradición distinta de la mano de Marcelo Gallardo, quien justamente tuvo ese primer envión ganando la Sudamericana 2014.

En la Argentina, este encuentro se puede ver por televisión únicamente a través de Dsports, el canal deportivo de DirecTV, que tiene la exclusividad de este juego. A su vez, el mismo, se puede sintonizar online en la plataforma DGO, para la cual se requiere ser cliente. Sin embargo, también para esta ocasión, se pusieron en venta paquetes especiales.

Tomás Galván viene de ser la figura de River en el último partido del torneo local que el Millonario le ganó a Belgrano por 2 a 0 Manuel Cortina

Cómo contratar DirecTV

Para quienes no están suscriptos a DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación para poder ver el primer partido de River en la Sudamericana a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook.

Hay tres opciones con diferentes costos: Plan Streaming a $35.200 por mes; Plan Fútbol a $29.000 por mes; y Plan TV a $31.300 por mes. Cada uno ofrece diferentes servicios y, lo saliente, es que todos cuentan con DSports para sintonizar el partido de River.

Paso a paso

Ingresar a www.directvgo.com/ar/home

Seleccionar el paquete de programación deseado.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.

Los planes que ofrece DirecTV para ser usuario y ver los partidos de River en la Copa Sudamericana

Blooming vs. River: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Etapa de grupos - Grupo H

Día: Miércoles 8 de abril de 2026.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: Ramón Aguilera Costas, Santa Cruz de la Sierra.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

TV: Dsports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Eduardo Coudet ya le imprime su identidad a River, que ganó cuatro al hilo desde su llegada Manuel Cortina

Con la tranquilidad de que no jugará en la altura porque Santa Cruz de la Sierra se ubica en el llano de Bolivia, el elenco argentino intentará quebrar una racha de dos décadas sin triunfos en ese país. La última vez que se impuso allí fue en 2006 ante Oriente Petrolero 2 a 0 en la Copa Libertadores.

El otro encuentro de la primera fecha del Grupo H lo protagonizarán Carabobo de Venezuela y Red Bull Bragantino de Brasil este jueves 9 de abril a las 21.30 (hora argentina).