En qué canal pasan Rosario Central vs. Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy

Este domingo, desde las 17.30, Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentan en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en el Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Canalla se clasificó a esta instancia tras quedar en lo más alto del Grupo B con 31 puntos, uno más que su inmediato perseguidor, Lanús, que se consagró campeón de la Copa Sudamericana este sábado tras vencer por penales a Atlético Mineiro. Recientemente, en una decisión imprevista y polémica de la AFA, el conjunto rosarino recibió un trofeo como “Campeón de Liga 2025″ por ser el mejor de la Tabla Anual.

El Pincha, por su parte, terminó en el octavo lugar de la zona A con 21 unidades, misma cantidad que Banfield pero con mejor diferencia de gol (-1 contra -6), por lo que el ‘Taladro’ no pasó a octavos. Es el único club de los 30 integrantes de Primera División que, públicamente, se mostró en desacuerdo con el título otorgado a Rosario Central. Tras la queja en redes sociales, la Liga Profesional emitió un comunicado en el que intimó al equipo presidido por Juan Sebastián Verón a hacerle un “pasillo de honor” a su rival de este domingo.

Rosario Central vs. Estudiantes: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 17.30 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.20 contra los 3.86 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.97.

Posibles formaciones