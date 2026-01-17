En qué canal pasan San Lorenzo vs. Cerro Porteño por el torneo de verano 2026 hoy

El encuentro de la Serie Río de la Plata se disputa este sábado a las 20 (horario argentino) en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, desde las 20 (horario argentino), San Lorenzo y Cerro Porteño se enfrentan en un amistoso de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputa en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.
El Ciclón viene de perder 1 a 0 con Cúcuta Deportivo. Durante esta temporada afrontará, como mínimo, cuatro torneos. En el plano local, a nivel liga, disputará el Apertura en el primer semestre y el Clausura en la segunda mitad del año. También participará de la Copa Argentina, en la que debutará frente a Deportivo Rincón de Los Sauces el viernes 20 de marzo en una sede a confirmar. A nivel internacional, en tanto, no logró acceder a la Copa Libertadores y, finalmente, jugará la Sudamericana.
El otro Ciclón, el de Paraguay, también jugó un solo encuentro en lo que va del año. Fue, justamente, ante el clásico de San Lorenzo, Huracán, en el comienzo de la Serie Río de la Plata. Fue ampliamente superado y sufrió una goleada 4 a 0 por los goles de Luciano Giménez, Thaiel Peralta, César Ibáñez y Lautaro Mora. En el plantel hay 11 argentinos, entre los que destacan Gastón Giménez, Juan Iturbe, Pablo Vegetti y Sergio Araujo.
San Lorenzo vs. Cerro Porteño: cómo ver online
El amistoso está programado para este sábado a las 20 (horario argentino) en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming en Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”).
- ESPN Premium.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.64 contra los 6.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cerro Porteño. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.95.
Posibles formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello.
- Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Harold Santiago Mosquera, Jorge Morel, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Jonathan Torres.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de San Lorenzo de Almagro
Arranque en falso. San Lorenzo empezó el año con una derrota en Montevideo frente a Cúcuta Deportivo
A los 48 años. Así está hoy Ludovico Di Santo, el galán de Redelde Way que reaparece en la ficción de Gime Accardi
Otro revés para Moretti. La Justicia rechazó el pedido del expresidente de San Lorenzo: así quedó la situación del club
- 1
Boca Juniors vs. Olimpia, por un amistoso de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
¿Vamos los Pibes? Los 41 juveniles que debutaron en Boca en la Era Riquelme, bajo la lupa
- 3
Torneo Apertura 2026: cuándo empieza y fixture completo
- 4
En qué canal pasan Real Madrid vs. Levante por la Liga de España 2025-2026 hoy