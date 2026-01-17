En qué canal pasan San Lorenzo vs. Cerro Porteño por el torneo de verano 2026 hoy

Este sábado, desde las 20 (horario argentino), San Lorenzo y Cerro Porteño se enfrentan en un amistoso de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputa en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

El Ciclón viene de perder 1 a 0 con Cúcuta Deportivo. Durante esta temporada afrontará, como mínimo, cuatro torneos. En el plano local, a nivel liga, disputará el Apertura en el primer semestre y el Clausura en la segunda mitad del año. También participará de la Copa Argentina, en la que debutará frente a Deportivo Rincón de Los Sauces el viernes 20 de marzo en una sede a confirmar. A nivel internacional, en tanto, no logró acceder a la Copa Libertadores y, finalmente, jugará la Sudamericana.

San Lorenzo no pudo frente a Cúcuta Deportivo y perdió 1 a 0 en el primer amistoso de este 2026 GASTON BRITOS

El otro Ciclón, el de Paraguay, también jugó un solo encuentro en lo que va del año. Fue, justamente, ante el clásico de San Lorenzo, Huracán, en el comienzo de la Serie Río de la Plata. Fue ampliamente superado y sufrió una goleada 4 a 0 por los goles de Luciano Giménez, Thaiel Peralta, César Ibáñez y Lautaro Mora. En el plantel hay 11 argentinos, entre los que destacan Gastón Giménez, Juan Iturbe, Pablo Vegetti y Sergio Araujo.

San Lorenzo vs. Cerro Porteño: cómo ver online

El amistoso está programado para este sábado a las 20 (horario argentino) en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming en Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”).

ESPN Premium.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.64 contra los 6.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cerro Porteño. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.95.

Las casas de apuestas ponen a San Lorenzo como favorito al triunfo en el duelo ante Cerro Porteño Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Posibles formaciones