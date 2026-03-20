En qué canal pasan San Lorenzo vs. Deportivo Rincón por la Copa Argentina 2026 hoy

Este viernes, desde las 21.15, San Lorenzo y Deportivo Rincón se enfrentan en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Álvaro Carranza, se disputa en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ciclón nunca pudo consagrarse campeón en el certamen más federal del país, pero fue finalista en la edición de 2013, cuando perdió 3 a 0 con Arsenal en el estadio Ciudad de Catamarca. En la última edición quedó eliminado en octavos de final tras caer por la mínima diferencia ante Tigre. Previamente había derrotado por penales a Sportivo Las Parejas en la primera ronda y a Quilmes en 16vos de final.

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El León Patagónico, por su parte, es uno de los representantes del Torneo Federal A para la edición en curso. Se clasificó luego de haber alcanzado los cuartos de final del certamen en cuestión en 2025, instancia en la que quedó eliminado al perder con Sportivo Belgrano. Es el club más joven entre los 64 participantes de la Copa Argentina 2026, ya que se fundó el 9 de septiembre de 2012.

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Quilmes y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.32 contra los 11.59 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Rincón. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.00.

Las casas de apuestas ponen a San Lorenzo como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Deportivo Rincón Manuel Cortina

Posibles formaciones