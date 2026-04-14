Horario de Boca vs. Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2026

Esta semana se disputa la fecha 2 de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los seis clubes argentinos que participan de esta edición buscarán sumar puntos para, poco a poco, acomodarse en la parte alta de las tablas de posiciones de sus respectivas zonas. En ese contexto, Boca recibe a Barcelona de Ecuador en el marco del Grupo D. El partido se juega este martes a las 21 (horario argentino) en la Bombonera, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize comenzó su participación con una victoria por 2 a 1 frente a Universidad Católica de Chile con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (Juan Ignacio Díaz descontó para la Franja). Regresó al torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes después de dos años de ausencia en el cuadro principal. Es el segundo máximo ganador de la historia con seis títulos, el último de ellos obtenido en 2007.

Boca debutó con victoria en la Copa Libertadores; el objetivo es ganar el torneo por séptima vez RODRIGO ARANGUA - AFP

Claudio Ubeda, DT de Boca, se refirió al encuentro de este martes en la conferencia de prensa posterior al empate 1 a 1 con Independiente, por la fecha 14 del Torneo Apertura. “El más importante es el del martes (...) Barcelona juega bien como visitante. Hay que tener varias precauciones. Confiamos plenamente en que vamos a hacer un buen partido. Sólo pensamos en eso. Después daremos vuelta la página y será el que sigue”, afirmó al ser consultado por el Superclásico ante River de este domingo.

El conjunto ecuatoriano, por su parte, comenzó esta Libertadores con el pie izquierdo. Como local, perdió 1 a 0 con Cruzeiro por un tanto de Matheus Pereira. Proviene del repechaje, en el que dejó en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo. Nunca se consagró campeón, pero fue finalista en dos ocasiones: 1990 (perdió 3 a 1 con Olimpia de Paraguay) y 1998 (cayó por 4 a 1 ante Vasco da Gama).

Barcelona no pudo con Cruzeiro y debe sumar puntos ante Boca para no hundirse en el fondo de la tabla MARCOS PIN - AFP

En la previa del compromiso ante el xeneize, el delantero uruguayo Sergio Núñez minimizó el peso del equipo dirigido por Ubeda: “Es un partido difícil. Pero sabemos que es Boca, tampoco es el Milan”, comentó. “Sabemos que podemos ganar el partido, como también lo ganamos en Argentina contra Argentinos y en Brasil con Botafogo. Con esa mentalidad vamos a ir”, cerró.

Boca vs. Barcelona: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 21 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.