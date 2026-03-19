La lista de Scaloni abre una última pulseada: qué jugadores de la Argentina se juegan ante Guatemala su lugar en el Mundial

Para Lionel Scaloni, el Mundial ya empezó. A 90 días del debut ante Argelia, el entrenador ya tiene en mente el equipo que pondrá en cancha y también gran parte de los 26 jugadores que irán en busca de la defensa del título. La lista de convocados para el amistoso del 31 de marzo ante Guatemala, en la despedida de Argentina como local previo a la Copa del Mundo, despeja algunas dudas y pone a varios futbolistas ante una oportunidad concreta de ganarse un lugar, como ocurrió en 2022 con Enzo Fernández: se metió en la nómina en los últimos ensayos antes del cierre definitivo y terminó siendo una de las grandes figuras del certamen, elegido además como el mejor jugador joven.

El primer dato que le da aún más peso a la nómina es que responde, en gran medida, a la base que tenía en mente el entrenador para disputar la Finalissima, el encuentro que finalmente se suspendió a raíz de la guerra en Medio Oriente y de la falta de acuerdo con la federación española. Si bien solo 23 futbolistas podían firmar planilla, la intención del entrenador era sumar algunos nombres más, pensando en el segundo amistoso de la ventana internacional, ante Qatar en Doha -también cancelado- y en observar de cerca a algunos candidatos a ocupar esos pocos “casilleros” disponibles a los que Scaloni ya había hecho referencia en la previa del partido ante Angola, en el tramo final de 2025.

Juan Musso, una de las novedades de la lista, junto con Nahuel Molina y Enzo Fernández, quien se había ganado su lugar en Qatar en una de las últimas convocatorias Prensa AFA

El llamado dejó confirmaciones y novedades en todas las líneas, no solo en los nombres, sino también en la distribución de los puestos. Entre los arqueros, sobresale la vuelta de Juan Musso, de muy buen nivel en Atlético de Madrid. El exRacing había tenido continuidad en el inicio del ciclo, hasta la previa de la Finalissima 2022, cuando una lesión en el rostro le impidió estar en el duelo con Italia. Ahora, tras una muy buena serie ante Barcelona en semifinales de la Copa del Rey, vuelve a meterse seriamente en la consideración.

El nicoleño, de 31 años, les ganó la pulseada a Walter Benítez, con poco rodaje en Crystal Palace, y a Facundo Cambeses, de Racing, que había formado parte de la gira por Estados Unidos en octubre pasado y no estuvo en el amistoso ante Angola por encontrarse disputando las fases finales de la Copa Libertadores. En ese contexto, Musso se perfila como el principal candidato a ocupar el rol de tercer arquero, detrás de Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli.

En la defensa, la ausencia más sensible es la de Lisandro Martínez, que arrastra una molestia en el sóleo derecho y podría reaparecer este viernes con el Manchester United, en la visita a Bournemouth. De todos modos, su lugar en el Mundial no corre peligro: incluso mantiene chances de pelear la titularidad con Nicolás Otamendi.

Tomás Palacios, de Estudiantes, ante una oportunidad única: impresionar a Scaloni y meterse en el Mundial

Cristian Romero es la otra fija en la zaga y en la lista. Detrás aparecen Leonardo Balerdi -hoy primera alternativa- y Marcos Senesi, citado en las últimas tres pruebas ante Venezuela, Puerto Rico y Angola. La principal cara nueva es la de Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, a préstamo desde el Inter de Milán, que viene siendo seguido de cerca por Walter Samuel, un especialista en el puesto y con fuerte vínculo con el conjunto nerazzurri.

Palacios, de 22 años y 1,96 de altura, aparece como una apuesta a futuro, pensado para el proceso post Mundial. Sin embargo, Scaloni dejó en claro que también lo tiene en consideración ante cualquier contratiempo con el resto de los centrales.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.



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La otra nota saliente es la primera convocatoria de Gabriel Rojas, lateral de Racing que, a sus 28 años, atraviesa un muy buen momento en el equipo de Gustavo Costas. Es un puesto que, en principio, aparece cubierto por Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, quien recuperó terreno pese a sus altibajos de rendimiento en River y a los problemas físicos que lo alejaron de la selección: después de la Copa América 2024, solo formó parte de dos citaciones, con 35 minutos repartidos en dos partidos y otros dos encuentros sin acción.

En ese contexto, la inclusión de Valentín Barco parece responder más a una variante en la mitad de la cancha, posición que ocupa en el Racing de Estrasburgo, donde se convirtió en una de las principales figuras del equipo francés y la selección no tiene demasiadas variantes.

Con el lateral izquierdo cubierto, Valentín Barco aparece como alternativa en la mitad de la cancha @ChelseaWay_

Entre los volantes, hay otros dos nombres que ya habían sumado minutos ante Angola y vuelven a aparecer en esta lista: Gianluca Prestianni, sostenido por su buen presente en el Benfica, y Máximo Perrone, de gran nivel en el Como. Dos jóvenes que intentarán superar el último filtro -Scaloni convocó a 28 futbolistas para el duelo con Guatemala, dos más de los que llevará al Mundial- y meterse en la lista definitiva.

En esa carrera, quien pasó a correr desde atrás es Franco Mastantuono, de floja actualidad en el Real Madrid y ausente en los últimos partidos con la Albiceleste. No estuvo ante Venezuela ni Puerto Rico por una sobrecarga muscular y tampoco frente a Angola, en ese caso por un problema en el pubis, una seguidilla que lo deja hoy en una posición más relegada.

Gianluca Prestianni, ante una nueva oportunidad: debutó frente a Angola y repite ante Guatemala OSCAR DEL POZO - AFP

Otra incógnita que empieza a aclararse gira en torno al tercer nueve. Sin Lautaro Martínez, afectado por una distensión en el sóleo izquierdo desde febrero y aún sin volver a sumar minutos en el Inter, el panorama quedó más abierto. Su intención era llegar en forma a la Finalissima, pero finalmente Scaloni optó por priorizar su recuperación y no arriesgarlo en la última prueba en Buenos Aires, con la certeza de que su lugar en la lista está garantizado.

En ese contexto, José Manuel López aparece como el principal candidato a ocupar ese lugar, un paso por delante de Joaquín Panichelli, que había tenido su estreno ante Angola pero en esta ocasión quedó al margen de los convocados.

José Manuel López le saca ventaja a Joaquín Panichelli en la pelea por ser el tercer nueve Andre Penner - AP

La fecha FIFA de junio, en la que Argentina aún no tiene rivales confirmados, se disputará con la lista de 26 ya definida, por lo que el partido ante Guatemala será la última oportunidad para quienes buscan ganarse un cupo y demostrar que están a la altura de los campeones, en la última prueba antes del corte final rumbo al Mundial.