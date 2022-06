Las insólitas respuestas de Federico Valverde en un simpático ping pong que le hicieron en una plataforma de contenidos del fútbol uruguayo

Luego de haberse consagrado campeón con Real Madrid en la Champions League, el futbolista uruguayo Federico Valverde se sumó al seleccionado de su país para afrontar los partidos amistosos que tenía programado el equipo charrúa. Y en medio de ello, participó de un video de preguntas y respuestas para una plataforma del fútbol uruguayo en el que sorprendió con simpáticas revelaciones.

Primero, el mediocampista de 23 años respondió quién bailaba mejor entre él y su compañero Rodrigo Bentancur. “Yo te vi tirando unos buenos pasos”, le dijo el jugador de Tottenham, a lo que Fede le retrucó, citando una fiesta en la que coincidieron: “Bailamos igual los dos, pero yo me disfracé; me puse peluca, gorra y lentes para que no me reconozca nadie”.

Valverde es el jugador de fútbol más jugador de fútbol que escuché. Tipazo pic.twitter.com/OR6PFcFzeR — zoso (@antozoso) June 9, 2022

Tras ello, Valverde quedó solo para contestar el ping pong que le proponía AUF TV y las respuestas resultaron muy particulares. “Me mataste, no me gustan los colores”, aseguró cuando le propusieron elegir un color, y enseguida optó por “el azul (sic) de Uruguay”, señalándose la camiseta de la celeste.

¿Dulce o salado? “Pá, está re difícil esto. Salado... o dulce. No, dulce”, dijo, entre sonrisas que continuaron cuando se le pidió “un festejo de gol”. El jugador sostuvo: “No tengo. Correr por ahí y gritar gol”.

Federico Valverde, en la marca de Neymar, en un partido entre Uruguay y Brasil por las últimas eliminatorias sudamericanas

Al ser consultado sobre qué hubiera sido si no hubiese sido futbolista, Federico pensó unos segundos y no dudó: “DJ”. No logró sostener la seriedad por demasiados segundos tras la respuesta.

Por último, se le pidió que confesara “un talento oculto”. Aseguró que “el inglés”, aunque enseguida advirtió: “no lo voy a demostrar, me lo guardo para mí”. Y, entre más risas, se despidió con un particular “hello, my friend” (hola, mi amigo).