Malaspina justificó el paro del fútbol y lo vinculó a la citación a indagatoria: “Hay intereses políticos y económicos”

El presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Cristian Malaspina, sostuvo que la suspensión de la fecha 9 del torneo Apertura fue una “decisión de los clubes aprobada por unanimidad” y aseguró que la denuncia penal de ARCA se vincula con el deseo de convertir a los clubes en sociedades anónimas. “Esto es una lucha política y económica contra la AFA. Es un ataque desmedido a los clubes porque se está buscando la privatización”, expresó en declaraciones televisivas.

La entidad deportiva emitió un comunicado este lunes donde rechazaba el recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero donde el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, acusados de haber retenido aportes previsionales y evadido el pago de impuestos, fueron citados a declarar y se les prohibió la salida del país. Las audiencias serán el 5 y 6 de marzo. En coincidencia con el anuncio de esta medida es que la AFA anunció la suspensión de la fecha que iba a desarrollarse entre el 5 y el 8 de marzo.

La resolución de la Justicia alcanza también a la AFA como persona jurídica y a los directivos Gustavo Roberto Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Malaspina. El secretario general de la entidad calificó esta decisión como “antiprocesal” y afirmó que “no se le puede prohibir la salida del país a alguien antes de que declare”.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia

Sobre la suspensión de la fecha, Malaspina sostuvo que “es una decisión de los clubes de primera división”. “Solicitaron esta medida de fuerza que se aprobó ayer en el plenario por unanimidad. No es un pedido de Tapia y Toviggino. Sale de los clubes por la situación que se está viviendo, este embate de la Justicia, cuando no hay herramientas para llevar al fútbol a la situación que la llevaron”, señaló en diálogo con TN.

Malaspina sostuvo que el paro del fútbol va “más allá del fútbol argentino y los nombres propios” y que la medida judicial se vincula directamente con el intento de convertir a los clubes en sociedades anónimas, una movida que la gestión de Javier Milei apoyó fuertemente desde principios de su gestión.

“Creo que no nos están perdonando que, después de muchísimos años, la AFA haya recuperado todos los derechos respecto a la televisación del ascenso y el Mundial para explotarlos y que eso sea el gran avance que van a tener los clubes a nivel económico en los próximos años”, argumentó.

La denuncia penal asegura que el monto bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados. La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante el pasado jueves.

El presidente de Argentinos Juniors aseguró que la deuda con el ente regulador ya fue pagada y que “pagar tarde no es un delito”. “Se pagaron el 10 de diciembre y la denuncia de ARCA entró el 12. Todo el mundo debería chequear hoy la web de ARCA para ver cuál es la situación de deuda de AFA, que es de peso cero”, expresó.

Esta postura es la misma que manifestó ayer por la tarde la AFA en el comunicado donde anunciaba la suspensión de la fecha 9 y también por el presidente de Vélez, Fabián Berlanga. La Cámara de Apelaciones se encuentra analizando dichas afirmaciones.

Claudio Tapia en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional en el predio Lionel Andrés Messi

Malaspina señaló que el paro del fútbol es “una medida de repudio y reflexión”. “Hace 10 años que estoy en el fútbol. ¿Cuántos clubes fueron gobernados por gente poderosa? En el fútbol si te va mal, la gente te saca. No conozco una institución más democrática que un club de fútbol, que se maneja por pasión. Nosotros [los dirigentes] rendimos examen todos los domingos. No nos podemos relajar, no existe una actividad así“, concluyó.

La decisión de la AFA tuvo el apoyo de la mayoría de los clubes de primera división, que expresaron públicamente su respaldo a la conducción y confirmaron su adhesión al paro.