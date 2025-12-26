Partidos de hoy en vivo, viernes 26 de diciembre: a qué hora juegan, TV y cómo ver online

Transcurrida la Navidad, este viernes 26 de diciembre regresa la actividad en el fútbol internacional. Hay un partido que se lleva todos los flashes: Manchester United vs. Newcastle, por la Premier League 2025-2026, pero también hay varios atractivos en otras ligas del mundo. El minuto a minuto de cada encuentro se puede seguir en vivo en canchallena.com.

Los argentinos que jugarán serán Lisandro Martínez, con los Diablos Rojos, Kevin Mac Allister en Union SG vs. Circle Brugge, Matías Vargas en Al-Fateh vs. Al-Ahli, y Juan Pablo Cozzani y Ramiro Enrique en Al-Kholood vs. Al-Tawoon. De ellos, 'Licha’ sería suplente, ya que está recuperando el ritmo futbolístico luego de 10 meses de inactividad por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Kevin Mac Allister es tenido en cuenta por Lionel Scaloni, el DT de la selección argentina Peter Dejong� - AP�

El ex-Boca y Argentinos Juniors, por su parte, es una de las grandes figuras del equipo dirigido por David Hubert, por lo que es casi un hecho que estará desde el arranque. El ‘Monito’, en tanto, se asentó en tierras árabes tras un frustrado paso por Europa y también sería titular. Por último, el arquero que está a préstamo desde Platense y el joven delantero surgido en Banfield suelen formar parte del once inicial de su equipo.

En la liga de Bélgica, Unión SG busca mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Su inmediato perseguidor, Brujas, también juega este viernes ante Genk y, de ganar, alcanzará al equipo de Mac Allister con 41 puntos, por lo que este último intentará sumar para mantenerse como único líder. Los otros compromisos programados en territorio belga son: Standard Lieja vs. Sint-Truidense y Anderlecht vs. Charleroi.

Por último, habrá actividad en Arabia Saudita, una de las únicas que no frenó el 25 de diciembre. Por la undécima jornada de la Saudi Pro League, además de Al-Fateh vs. Al-Ahli y Al-Kholood vs. Al-Tawoon, habrá otro partido: Al-Hilal vs. Al-Khaleej. Ninguno de ellos tiene argentinos en el plantel, pero el local cuenta con grandes figuras: Darwin Núñez, Theo Hernández, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic y Kalidou Koulibaly, entre otros.

El mediocampista portugués Ruben Neves es uno de los jugadores más destacados de Al-Hilal FRANCOIS NEL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Partidos del viernes 26 de diciembre de 2025

Premier League - Inglaterra

Manchester United vs. Newcastle - ESPN y Disney+ Premium.

Jupiler Pro League - Bélgica

Genk vs. Brujas.

Brujas vs. Union SG.

Standard Lieja vs. Sint-Truidense

Anderlecht vs. Charleroi

Saudi Pro League - Arabia Saudita

Al-Fateh vs. Al-Ahli.

Al-Kholood vs. Al-Tawoon

Al-Hilal vs. Al-Khaleej

*El minuto a minuto de todos los encuentros se puede seguir en canchallena.com.

El Boxing Day de Inglaterra, casi sin partidos

El Boxing Day de la Premier League tendrá por primera vez apenas un partido: Manchester United vs. Newcastle. La organización optó por programar siete encuentros de la fecha 18 el sábado 27 y los dos últimos el domingo 28, principalmente por las preferencias de la televisión, algo atípico que generó cuestionamientos.

Esto abrió un profundo debate en redes sociales. Y no solo dentro de Inglaterra: L’Equipe también tomó nota de la incómoda situación. “La reducción del Boxing Day a un solo partido desata la ira entre los aficionados: la Premier League está en un estado lamentable de prioridades pervertidas”, dice el título de una nota del medio francés. Y se extiende con datos y testimonios reveladores.

Otros tiempos: los fanáticos suelen esperar con entusiasmo los partidos del tradicional Boxing Day

“Por primera vez en cuarenta y tres años, solo un partido de la Premier League está programado para el 26 de diciembre, lo que ha provocado enojo e incomprensión entre los fanáticos de los clubes ingleses. ¿Acaso la Premier League ya no es la isla que cultiva su independencia y atesora sus tradiciones? Un solo partido, Manchester United contra Newcastle, programado para el 26 de diciembre, y el resto para los dos días siguientes: es la primera vez desde 1982 que el calendario del Boxing Day ha sido tan escueto", reza el texto.

Desde Inglaterra, explicaron la decisión: “La liga se adapta al calendario. Podemos asegurar que la próxima temporada tendremos más partidos de la Premier League en el Boxing Day ya que esa fecha caerá un sábado”, afirmaron desde la Premier y la Asociación de Fútbol Inglés (FA), que supervisa el certamen.