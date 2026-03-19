Sorteo de las copas Libertadores y Sudamericana, en vivo: cómo ver online la conformación de los grupos

Este jueves en Luque, Paraguay, donde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene sus oficinas, se realiza el sorteo de la etapa de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana 2026. A partir de las 20 de la Argentina, los 32 clubes participantes conocerán su destino en la competencia más importante del continente, con transmisión en vivo a través de ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium y el canal oficial de Youtube de la entidad.

Este año el certamen más importante del continente adquiere una relevancia particular para el fútbol argentino, que cuenta con seis representantes en el cuadro principal: Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia. Ninguno de ellos se cruzarán en las semanas iniciales debido a que la normativa del sorteo impide que dos equipos de una misma federación compartan zona, salvo que uno de ellos proceda de las etapas previas. Como Argentinos Juniors quedó fuera tras perder ante Barcelona de Ecuador en la Fase 2, esta restricción no afecta a los clubes argentinos.

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026, disputará la Libertadores Manuel Cortina

El xeneixe, que retorna al torneo tras dos años de ausencia, encabeza el Bombo 1 y, en consecuencia, será cabeza de serie. Esta posición le permite al equipo dirigido por Claudio Úbeda evitar a rivales de fueste como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol y Nacional de Montevideo. El Pincha y el Granate integran el Bombo 2, por lo cual no chocarán contra Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

El Canalla, liderado por Ángel Di María, ocupa un lugar en el Bombo 3, y evitará a Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Por último, en el Bombo 4 se encuentran los dos argentinos debutantes, el Calamar y la Lepra mendocina, que esquivarán a Universidad Central, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina 2025 y se clasificó a la Libertadores por primera vez Copa Argentina

Cómo ver online el sorteo de la Copa Libertadores 2026

La ceremonia se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming en Disney+ Premium y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar los canales deportivos directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

ESPN.

Disney+ Premium.

Canal de YouTube de la Conmebol.

En la Sudamericana, en tanto, habrá otros seis argentinos: River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. Al igual que en la Libertadores, los clubes argentinos no podrán cruzarse entre sí. El Millonario y la Academia evitarán en la primera ronda a Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali. El Ciclón y el Matador no se verán las caras con Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama ni Cienciano. Y el Guapo y el Malevo no podrán enfrentarse a Alianza Atlético, Recoleta, Juventud Las Piedras, Botafogo, Carabobo y O’Higgins.