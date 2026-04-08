Ver DirecTV online: River vs. Blooming en vivo por la Copa Sudamericana 2026

River pone primera en la Copa Sudamericana 2026, certamen que no juega desde hace 12 años. Y en este sentido, la atención de los hinchas es total, ya que el Millonario cerró un 2025 en deuda con el buen rendimiento y necesita reencontrarse con el protagonismo en las grandes citas. Justamente esta fue un gran presagio en 2014 cuando la ganó por última vez, dándole un envión inicial fundamental a la entonces incipiente era de Marcelo Gallardo. Ahora, de la mano de Eduardo Coudet en ese cargo que el propio ‘Muñeco’ dejó por malos rendimientos, pretende reinventarse.

Así, este miércoles visita a Blooming en Bolivia, desde las 21.30 (horario argentino). El partido, correspondiente a la primera fecha del Grupo H, se puede ver en la Argentina únicamente a través de DSports, el canal deportivo de DirecTV, que se puede sintonizar online en DGO y que requiere ser cliente para acceder al contenido. A su vez, el minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

River se medirá con Blooming en Bolivia y la próxima semana recibirá a Carabobo en el Monumental Manuel Cortina

Blooming vs. River: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Etapa de grupos - Grupo H

Día: Miércoles 8 de abril de 2026.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: Ramón Aguilera Costas, Santa Cruz de la Sierra.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

TV: Dsports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El otro encuentro de la primera fecha del Grupo H lo protagonizarán Carabobo de Venezuela y Red Bull Bragantino de Brasil este jueves 9 de abril a las 21.30 (hora argentina).

Cómo contratar DirecTV

Para quienes no están suscriptos a DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación para poder ver el primer partido de River en la Sudamericana a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook.

Hay tres opciones con diferentes costos: Plan Streaming a $35.200 por mes; Plan Fútbol a $29.000 por mes; y Plan TV a $31.300 por mes. Cada uno ofrece diferentes servicios y, lo saliente, es que todos cuentan con DSports para sintonizar el partido de River.

Paso a paso

Ingresar a www.directvgo.com/ar/home

Seleccionar el paquete de programación deseado.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.

Los planes que ofrece DirecTV para ser usuario y ver los partidos de River en la Copa Sudamericana

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Lanús es el último campeón de la Copa Sudamericana. El Granate se consagró en 2025 tras vencer en la final a Atlético Mineiro por penales y se quedó con el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

En el tiempo reglamentario del encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, empataron 0 a 0. Luego, Lanús se impuso por 5 a 4 en la tanda desde los 12 pasos.