Julián Álvarez y Emilia Ferrero realizaron una última escapada romántica antes de la llegada de su bebé

El futbolista Julián Álvarez y su novia Emilia Ferrero se tomaron unos merecidos días de descanso en una exclusiva playa de España antes de la llegada de su primer hijo, Amadeo. La pareja disfrutó de cenas en restaurantes de alta cocina, salidas al mar y hasta de ver partidos de fútbol en la tablet, según mostraron en sus redes sociales.

Julián y Emilia están esperando su primer hijo juntos, que nacerá a comienzos de enero de 2026. El nombre elegido para el bebé es Amadeo, un detalle que emocionó particularmente a los hinchas de River Plate, ya que muchos lo interpretan como un homenaje a Amadeo Carrizo, legendario arquero del club.

Julián y Emilia conforman una de las parejas más queridas del fútbol (Foto: emiliafferrero)

Para prepararse para la llegada de su primogénito, los novios, que actualmente viven en Madrid, se tomaron unos días de relajación en las playas de Alicante, al sur de España. Para la alegría de todos sus fanáticos, mostraron todos los detalles de su viaje en sus redes sociales, demostrando una vez más por qué son una de las parejas más querida del ambiente del fútbol. “Días de relax”, escribió el jugador en el posteo en su cuenta de Instagram, que llegó rápidamente a superar el millón de likes.

Julián compartió con sus fanáticos sus días de descanso

“Qué nivel araña”, le firmó su compañero del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone. Tanto el hijo del Cholo, como Julián y Thiago Almada, todos integrantes del conjunto Colchonero, fueron desafectados para la última gira que emprendió la selección argentina por Angola. De esta manera, Álvarez, campeón del mundo y una de las figuras de la Scaloneta, pudo disfrutar de unos días de vacaciones para prepararse para ser papá por primera vez.

Emilia lució orgullosa su pancita de siete meses

“Última escapada antes de que llegue Amadeo. Los amo”, escribió Emilia al compartir el carrusel con las fotos de las vacaciones. Si bien en la publicación no figura cuál fue el destino que eligieron para el viaje, se pudo ver en una de las fotos que cenaron en el restaurante Boff, un lugar muy conocido en Alicante por su carne premium y su extensa bodega de vinos.

Con celular en mano, Julián disfruto de una comida en un exclusivo restaurante (Foto: @juliaanalvarez)

Una de las perlitas que llamó la atención de todo el público que sigue al delantero y a su novia es que en varias fotos se lo vio al jugador mirando fútbol. Lo sorpresivo es que no se trataba de la liga española o la argentina, sino que era un partido de la Copa Potrero, un torneo de fútbol amateur que se estrenó en Argentina por impulso del Kun Agüero. Allí, Agustín Álvarez, hermano de Julián, tiene su propio equipo denominado Abuela Lala, por lo que el futuro papá de Amadeo apoyó desde la distancia a su familiar durante las vacaciones.

Julián mirando la Copa Potrero junto a la panza de Emilia (Foto: @emiliafferrero)

En otra de las imágenes que compartieron, se lo ve a Julián disfrutando de las playas de Alicante. En la foto se lo ve casual, de gorra, remera y traje de baño mojando los pies en el mar. Ese lugar turístico queda a tan solo 360 kilómetros de Madrid, por lo que la pareja pudo hacer una escapada rápida para que Julián vuelva a incorporarse a los entrenamientos del Atleti a la brevedad.

El futbolista disfrutó de la playa española (Foto: @juliaanalvarez)

Por último, Julián y Emilia compartieron una selfie en un espejo donde se los ve muy contentos con la pancita de siete meses. En la imagen se lo puede ver al jugador de fútbol besando en la mejilla a su novia, que sonríe para la cámara. Obviamente, la foto enterneció a todos en las redes sociales, por lo que cientos de fanáticos les dejaron mensajes de apoyo y cariño en este momento tan importante de sus vidas.