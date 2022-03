La brutal descripción de Mariano Closs sobre el Boca de Sebastián Battaglia

El rendimiento que mostró Boca Juniors en su último partido contra Huracán encendió las alarmas de los simpatizantes xeneizes y los analistas de fútbol. El conjunto dirigido por Sebastián Battaglia estuvo lejos de lo que se espera de un equipo grande. Los jugadores vestidos de azul y oro parecían hombres desperdigados en el campo de juego, sin rumbo ni horizonte aparente. El periodista Mariano Closs, conductor de F12 (ESPN), criticó este lunes duramente la fisonomía del combinado de La Ribera y lo describió como un equipo “sin alma”. En el mismo sentido opinaron sus compañeros de señal.

“La gente de Boca comúnmente acompaña. Difícilmente esté en silencio y gritando ‘contra River tenemos que ganar’. Está dado en lo que transmitió el equipo”, justificó Closs al público que asistió el domingo a La Bombonera para sustentar su visión sobre el juego de Boca, al que definió como “un equipo con cabeza gacha” y “sin ton ni son”. “Era un equipo que estaba”, sentenció.

Por su parte, el columnista y exjugador Juan Simón dijo no saber “a qué juega Boca”: “Me da la impresión de que es un equipo sin trabajo. Eso es lo que transmite: no tiene salida, no tiene pase entre líneas. No tiene una línea de juego”. Por su lado, Martín Costa consideró que el combinado xeneize “no transmite” ni “contagia”. En tanto, Augusto Cesar opinó que “nunca hubo convicción” en el entrenador y los jugadores del club.

Sebastián Battaglia, en la mira del periodismo Fotobaires

Un poco más allá fue el relator Leo Gabes, quien dijo: “ Si (Boca) no le gana a Estudiantes, (Battaglia) se tiene que ir ”. Consultado por Closs sobre si el entrenador debería dejar su cargo por propia voluntad o por decisión del Consejo de Fútbol, el periodista argumentó: “Después llegarán al acuerdo que tienen que llegar, lo que digo es que si Boca llega golpeado al superclásico, se puede comer un baile bárbaro”.

El enojo de Mariano Juan por la presentación del tema

Cuando un equipo grande pierde, es muy común que en el periodismo se le de más preponderancia a su derrota que al mérito del colectivo que resultó ganador. Sin embargo, Mariano Juan, columnista de “F12″, no le dejó pasar a la producción de su programa lo que hicieron en el video introductorio: “Boca perdió, pero no vi en los títulos contra quien”, le reprochó el exjugador a sus compañeros. “No seas así”, le pidió Leo Gabes en aras de piedad con sus colegas.

Obstinado y terco, Juan reiteró: “¿Ustedes lo vieron en los títulos? Me parece que hay que poner ganó Huracán también. No me gusta”. Mariano Closs saltó en defensa de su equipo y comparó el comportamiento de su compañero con el de algunos futbolistas en determinadas situaciones: “Son como las encanadas de los jugadores cuando termina el partido”.

Confeso hincha del Globo, Juan retrucó: “A mí no me importa nada. Con Huracán, no. Es demasiado grande”. Quien lo respaldó (aunque con reservas) fue su compañera Luciana Rubinska: “La verdad tiene razón, pero puertas para adentro, no al aire”, concluyó.