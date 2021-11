La contundente opinión de Juan Sebastián Verón sobre la actitud de Juan Román Riquelme con los jugadores de Boca

Juan Sebastián Verón, vicepresidente de Estudiantes, habló este jueves sobre la cuestionada actitud de Juan Román Riquelme, su par en Boca Juniors, de hacer bajar a los jugadores del micro para hablar en el vestuario tras la derrota de su equipo ante Gimnasia.

“¿Podés ir al micro y decirle a los jugadores: bajen que vamos a hablar al vestuario? ¿Es una potestad tuya?”, le consultó el periodista Federico Bulos, de F90 (ESPN), a Verón, quien contestó: “Cada uno reacciona en el momento como reacciona. Me cuesta por ahí juzgar la reacción, en este caso, de Román. Yo me he enojado, y he entrado al vestuario, y he tenido charlas con plantel, con equipos, como presidente. (...) Por ahí no se saben, pero sí”, confesó el dirigente “Pincharrata”.

Luego, Bulos le repreguntó a “La Bruja” por la actitud de Román: “Pero entendés eso, digamos...”. Y Verón replicó: “Sí, tampoco está mal, me parece...”. A su vez, admitió que es diferente la relación que puede tener él con los jugadores, de la que forjan directivos que no fueron futbolistas, ya que, admitió, lo ven “como un par”. Además, el exjugador de Manchester United, Chelsea y Lazio, entre otros equipos, contó cómo es su relación con los directores técnicos desde su rol de directivo: “Nunca me metí, nunca le cuestione, nunca le dije. Hablo de fútbol, y si me pregunta, opino”.

La opinión de Sebastián Verón sobre la actitud de Riquelme

Después, Verón contó que, como los hinchas de Boca a Riquelme el día del “microgate”, le ha sucedido que lo insulten por los resultados de su gestión. “Hay que estar preparado para eso”, dijo el exfutbolista de 45 años, quien sumó: “Sí. No bajas más a la cancha a jugar. Tu poder era modificar en 90 minutos el ánimo de cualquiera, para bien o para mal. Hoy, es distinto. Y tenés que convivir con eso. También, es saber entender el camino, el trayecto... la gestión es tiempo, no son 90 minutos”.

Por otra parte,, explicó que “estando un técnico, nunca hablé con un plantel. Sí ha pasado que el técnico se ha ido, y una charla obviamente tuve”. “Esas charlas no son con el entrenador al costado hablando...”, le volvió a preguntar Marcelo Sottile, y el exmediocampista contestó, contundente: “No, nunca”. El día del episodio del micro, el dirigente xeneize habló con los futbolistas sin la presencia de Sebastián Battaglia, que se enteró en conferencia de prensa de dicha conversación. Según revelaciones periodísticas, al técnico no le habría gustado que no le consultaran al respecto.