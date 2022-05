La pregunta del Kun Agüero que descolocó a Sebastián Vignolo: “¿Vos sos bostero?”

Sergio Kun Agüero le hizo este miércoles por la tarde una incómoda pregunta al periodista Sebastián Vignolo en medio de la transmisión del exfutbolista sobre el partido entre Real Madrid y Manchester City. “Qué dice, ¿vos sos bostero?”, le preguntó el exjugador al “Pollo” al reproducir un mensaje que le mandó un usuario. Sorprendido, el relator contestó: “No, ¿cómo soy bostero? Estás loco. Yo soy hincha de All Boys”. Todavía atónito, le repreguntó al exdelantero: “¿Son tus amigos estos?”, en referencia a quien envió el mensaje.

Con la intención de omitir la respuesta, el Kun contestó: “Malditos. A (Oscar) Ruggeri le pusieron ‘chorro’”. Irónicamente, el cronista lanzó acerca del exdefensor: “Seguro que no se calentó”. Después, el exatacante indicó respecto de sus seguidores: “Estos son bravos. Yo leo acá”.

El análisis del Kun sobre la dura derrota del equipo Ciudadano

En diálogo con Vignolo, Sergio confió estar apesadumbrado por lo sucedido en el Estadio Santiago Bernabéu. “No caigo. No puedo entender. Ayer te había dicho que le tengo respeto, y tengo miedo. Yo sé cómo es el Madrid, porque yo jugué contra el Madrid. No sé cómo explicarte, pero creo que es más por historia. Entrás a la cancha sabiendo que es el Madrid”.

En relación al desarrollo del encuentro, el máximo goleador en la historia del City reveló las sensaciones que tuvo en el primer gol de “La Casa Blanca”: “Cuando empató el partido, yo dije: ya está. Me quedé mudo”, señaló. Además, reveló que tiene las mismas sensaciones con el Liverpool que con el conjunto español, y citó una anécdota que involucra a Lionel Messi y a la increíble serie que F.C. Barcelona perdió frente a los Reds. “A Leo le había dicho: ojo esa cancha que es terrible. Yo jugué diez años ahí. Después del partido decís: ‘No, te dije’, pero es como: pasó. ¿Te van a hacer cuatro goles? Y te los hacen”.

Las imperdibles reacciones de Agüero y Tevez en la derrota de su exclub

El líder de Krü estaba relajado, hasta que Rodrigo marcó su primer gol tras pase de Benzema. “Uy bo..., gol”, le dijo el histriónico exdeportista al “Apache”, quien también formó parte del stream. En el momento del segundo tanto, marcado por el mismo protagonista, Agüero golpeó la mesa y gritó: “No!”. Acto seguido, se tomó la cabeza con gesto adusto. “No puedo creerlo, bo...”.

La frutilla del postre llegó cuando Karim Benzema anotó el gol de la victoria, ya que sucedió justo cuando le mandaba un gracioso mensaje de voz a su colega Ibai Llanos, confeso fanático de Real Madrid. “No te puedo creer. Mandándole yo un audio a Ibai, bo.... No puede ser”. Unos minutos más tarde, Agüero recibió un mensaje de su amigo Lionel Messi, a quien le contestó mediante una sincera nota de voz: “¿Qué pasa, pa? Estoy acá laburando. En realidad, estoy re caliente”.