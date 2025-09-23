Lando Norris confirmó su romance con Magui Corceiro y contó qué fue lo que más la sedujo de ella

Lando Norris, piloto de Fórmula 1 de la escudería McLaren, confirmó su relación con Margarida Corceiro, la modelo y actriz portuguesa con la que coqueteó durante estos últimos dos años. La noticia fue revelada al medio British Vogue en una extensa entrevista al joven deportista.

Tanto el piloto de Fórmula 1 como la modelo dieron muchos indicios en estos tiempos de estar en una relación, aunque no existía una confirmación oficial. Es que las apariciones de Corceiro en los paddocks de cada carrera que disputaba Norris daban a entender que existía algo más que una amistad.

Lando Norris confirmó su romance con Margarida Corceiro

Durante este año, la modelo estuvo presente en el Gran Premio de Mónaco y en el de Hungría, donde las cámaras captaron un beso romántico entre los dos, que le daba forma a las versiones de un incipiente romance. Norris, de 25 años, es una de las grandes estrellas de la actualidad del deporte de las cuatro ruedas y, por ende, todo lo que suceda alrededor de su vida tendrá una notoriedad especial, más si se habla de algún romance con una celebridad.

“Nos conocimos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos”, lanzó Norris en la entrevista con British Vogue. Corceiro, de 22 años, mantuvo durante un tiempo un noviazgo con el futbolista Joao Félix, hasta que ambos tomaron un camino diferente en su vida y ahí apareció el piloto británico para conquistarla.

Lando Norris y Magui Corceiro ya no se ocultan en los paddock de la Fórmula 1

Aunque no especificó hace cuánto formalizaron su relación, Norris aclaró que fue “hace poco” y se animó a contar qué lo sedujo de la figura de la actriz portuguesa. “Todo. Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos”, expresó sobre lo multifacético de su personalidad que se adapta a cualquier tipo de plan en sus tiempos libres.

Desde su ingreso a la Fórmula 1, Lando Norris cosechó una sideral cantidad de seguidores en su Instagram, lo que llevó a los fanáticos a estar atentos a la vida íntima del piloto. Tanto es así que en su anterior relación con Luisinha Oliveira, la modelo recibió muchos comentarios negativos por supuestamente incidir “para mal” en el rendimiento del piloto. Esta situación llevó a un desgaste total de la pareja y a una mirada más compleja del deportista acerca del mundo que impera en las redes sociales.

Lando Norris, el piloto que deslumbra en la Fórmula 1 DENES ERDOS� - POOL�

Ante este panorama, Norris explicó que Corceiro es “consciente” de lo que significa su popularidad y no teme que el asedio virtual pueda erosionar -nuevamente- su vínculo amoroso. “Me afecta. Mucho menos que antes. Ahora le presto mucha menos atención”, detalló.

Durante agosto, en el marco del Gran Premio de Hungría, Norris y Corceiro dieron un claro indicio al darse un beso al finalizar la carrera que depositó en el segundo lugar al piloto, por detrás de su compañero Oscar Piastri. Desde ese preciso momento, el británico no pudo ocultar su amor hacia la modelo y confirmó lo que muchos presumían.

El apasionado beso entre Lando Norris y Margarida Corceiro

Magui Corceiro tiene 2.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Su imagen en las redes está basada en distintos planes como ir de vacaciones, estar con amigas y el modelaje, una de sus grandes pasiones.