Pierre Gasly y Francisca Cerqueira Gomes: la historia de un amor que trasciende en la Fórmula 1

El piloto Pierre Gasly, quien comparte la escudería Alpine con Franco Colapinto, se encuentra de novio con la modelo Francisca “Kika” Cerqueira Gomes, hija del piloto de Gonçalo Gomes. “Kika” tiene una fuerte presencia en las redes sociales con un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

Como en toda historia de amor existe un flechazo, un momento donde las personas conectan y abren paso a conocerse hasta entablar una unión sentimental. Según datos que se recabaron de distintos encuentros y versiones de acercamiento, Gasly y Cerqueira Gomes comenzaron su noviazgo en el año 2022.

Pierre Gasly y Francisca Cerqueira Gomez oficializaron su romance en 2023

Lejos del automovilismo, el fútbol fue el nexo conductor para que las vidas de Gasly y Cerqueira Gomes se unan. El 16 de octubre de 2022, ambos se mostraron públicamente en el encuentro que disputaron Paris Saint Germain y Olympique de Marsella, motivados por la presencia de Lionel Messi en el PSG.

A partir de ese momento, vinculados por el deporte en sí, la pareja asistió al Gran Premio de Abu Dhabi y los rumores comenzaron a crecer exponencialmente, aunque ninguno de los dos protagonistas se animó a confirmar el romance.

El 2 de enero de 2023, mediante su Instagram, Gasly mostró su primera foto en público con Cerqueira Gomes, acompañado de buenos augurios para sus seguidores.

El posteo que oficializó el romance entre Gasly y Cerqueira Gomes

“Querido 2023, esperemos un año con buena salud, lleno de amor, dopamina, adrenalina y muchos trofeos! Les deseo a todos un año increíble para ustedes y con sus seres queridos. Hagamos que sea uno para recordar”, destacó Gasly, en un posteo que incluyó una foto con su pareja y otra con sus amigos.

Gasly aprovecha sus tiempos libres en la Fórmula 1 para viajar junto a su novia

Desde entonces, la pareja recorrió gran parte del mundo debido a los compromisos de Gasly y, también, algunos días libres que le permitieron visitar ciudades, como así también diferentes eventos como el Festival de Cannes, Wimbledon, entre otros atractivos.

Gasly y Cerqueira Gomes presentes en el Festival de Cannes

Con pasado en Red Bull, Gasly, en 2023, experimentó un proceso de recambio al cambiar de escudería: Alpine lo contrató y le hizo un contrato hasta 2028. A medida que sumó experiencia, el piloto se volvió en una de las caras visibles de la empresa francesa que hoy tiene a Colapinto entre sus pilotos de vanguardia.

Hija de la presentadora de televisión Maria Cerqueira Gomes, “Kika” nació en el año 2003 y, desde muy chica, encaminó su vida tanto al modelaje como la publicidad. En Portugal se hizo muy conocida por aparecer en las portadas de la revista LuxWOMAN, como así también en otras marcas de relevancia mundial.

Pierre Gasly presentó a Simba, el perro que tienen con su pareja Francisca Cerqueira

Gasly y Cerqueira son una de las parejas más reconocidas del paddock de la Fórmula 1 y juntos tienen un perro llamado Simba, de raza caniche, que es partícipe de la mayoría de sus planes, incluidas las carreras que disputa el piloto francés.

El último posteo en conjunto muestra al piloto y a la modelo de vacaciones, disfrutando del verano en Europa, abrazados al sol, seguido de una frase del deportista, quien admite sentirse renovado para continuar con su agenda de compromisos. “¡Qué bien! ¡Un verano increíble! ¡Feliz familia, feliz yo! ¡Me siento como nuevo y listo!“, aclaró el francés, quien debe gran parte de su presente a la compañía de la modelo.