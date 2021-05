Mariano Closs y Martín Liberman, muy duros con el arquero de Boca: “Es una falta de respeto”

El arquero titular de Boca Juniors, Esteban Andrada, quedó varado en un hotel de Guayaquil, Ecuador, luego de que el resultado de su test de coronavirus arrojara resultado positivo. El miércoles, su pareja Nerina Galasso: “Ni el consejo ni el presidente dan la cara. Boca fue negligente con la organización del viaje. Me da vergüenza el manejo de la institución. Salió del país con Boca, se deben hacer responsables. Si no están dadas las condiciones, no deberían jugarse las competiciones internacionales”.

Este jueves, el propio jugador habló con el programa “ESPN F90″ “para llevar tranquilidad” a su familia y al Mundo Boca. Tras contar que no tiene síntomas compatibles con el Covid-19, el portero de la Selección Argentina señaló que tanto el vicepresidente del club Juan Román Riquelme como los empleados del Consejo de fútbol se comunicaron con él en las últimas horas.

Antes de que Andrada hablara con los medios, los periodistas Mariano Closs y Martín Liberman criticaron el accionar del futbolista de 30 años: “Los jugadores no son seres superiores ni con otras reglas. Deben asilarse y no pueden volar siendo positivos. Por otra parte, con la familia nadie está obligado a hablar. Yo siento que al que dejaron sólo es a Andrada, y él le habrá transmitido a su esposa como se sentía”, escribió el segundo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el animador de ESPN se refirió en muy duros términos al reclamo del jugador y su entorno: “Andrada es cualquier ciudadano, por más que ataje y sea el arquero. (....) ¿Un avión sanitario? Alguien dirá: es privado, lo pone Boca. Con tantas necesidades que tiene cualquier argentino coterráneo nuestro, que la está pasando mal; a veces, hay accidentes tremendos en el exterior de un argentino, ¿y estamos pidiendo un avión sanitario para que este chico venga a atajar a la Argentina porque lo extrañan? Estamos en un submundo. (...) Estamos pidiendo que vuelva como si hubiese ido a la guerra”, sentenció.

Al mismo tiempo, Closs opinó que “Boca hizo mal las cosas desde la logística” porque, desde su punto de vista, los futbolistas debieron haber viajado al exterior después de tener los resultados de los test.

“Tiene que asumir que es grande, que es una persona con raciocinio. El chico salió con síntomas el domingo. Él no dijo nada. Yo no sé si lo contaron los familiares. El representante tampoco saltó a decir que el chico no se sentía bien. Así como el chico no hizo mal la logística, tampoco es todo culpa de Boca. (...) Este chico, cuando su esposa tuvo Covid, no se alejó de nadie. Cada cual tiene que atender su juego”, agregó el relator de fútbol.

Finalmente, el periodista de 51 años vinculó la postura de Andrada con sus presuntas intenciones de migrar de Boca: “Hace rato que se quiere ir. (...) Estar pidiendo un avión sanitario es una locura, es una falta de respeto este chico. ¿Y la familia y el representante que juegue este papel? Por favor”.

